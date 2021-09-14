長聖（6712）8月合併營收再創下新高，達4,881萬元，較去年同期大幅成長420.34％，累計前八個月合併營收達2.3億，與去年同期成長609.93％。長聖表示，受惠於政府政策支持下的特管辦法提供細胞產品委託製造（CMO）予各醫療機構的業務，並受到來自病人對療效的正向回饋與肯定，長聖細胞製備委託訂單已排到明年6月，法人預估下半年度的營運可望優於上半年度且業績有逐月逐季成長的趨勢，全年營收挑戰4.59億元，全年每股獲利（EPS）可望達到2.59元以上，其中尚不包括其洽談中的海外授權。

在特管辦法認證部分，長聖已獲證免疫細胞有DC治療第一期至第四期八種實體癌、DC-CIK治療第四期四種實體癌、CIK治療血液惡性腫瘤及第四期八種實體癌，幹細胞部分包含BMSC治療脊髓損傷與退化性關節炎等多項細胞治療產品，為國內認證、核准件數、收案人數及合作醫院都領先同業生技公司。

雖長聖在細胞委託製造已開創成功模式，但長聖仍不斷創新與研究，為國內細胞治療領航者。長聖預計年底會通過不需要取腫瘤組織的Gamma-Delta T（GDT）治療第四期八種實體癌及DC-CIK（WT-1）治療第四期大腸直腸癌與乳癌及ADSC治療慢性傷口潰爛癒合等產品，這三項產品通過後，對無法取腫瘤癌症病患與長期有慢性傷口的患者將會是一大福音，也將為該公司帶更多的商機和增加未來獲利空間。

(時報資訊)

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