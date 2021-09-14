ESG邁向新里程，台泥營運總部通過ISO37001反貪腐反賄賂管理系統驗證，成為台灣第一家通過的企業。台泥董事長張安平13日在接受授證時強調，反貪腐反賄賂是普世價值，貪腐和賄賂如同行政上的偷工減料，身為製造業最不能接受的就是偷工減料，尤其台泥高度重視產品製程與品質，絕對堅決反對貪腐與賄賂。

台泥營運總部是在今年4月正式啟動反貪腐反賄賂ISO37001管理系統，經過3個月試運行，7月通過英國標準協會BSI驗證，成功與國際接軌，優化內、外部風險控管與稽核機制，落實誠信經營。依ISO37001國際標準，台泥規範所有商業互動關係，建立明確反貪腐及反賄賂準則，管理對象包括董事、經理人、員工、供應商、客戶等商業夥伴與受雇者，管理架構由營運總部之跨部門組成推動小組，總經理擔任管理系統最高管理階層，以日常作業、合規遵循、治理三道防線組成，並由獨立董事組成之審計委員會作為督導管理階層之治理單位，提升公司治理的強度。

在此系統之下，台泥指出，董事與員工均需簽署相關誠信聲明書與承諾書，高階經理人依據不同的管理權責，也須定期更新誠信承諾，聲明遵循本公司反貪腐、反賄賂相關規定。

(時報資訊)

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