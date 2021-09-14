美福集團旗下精品超市「美福食集」看好台中高端消費市場，繼台北內湖店後，相隔十年在台中烏日打造第二家門市，並搶在中秋節前試營運。烏日店搶搭宅家烤肉過中秋商機，趁勢推出「家的極炙」系列商品，單日創下逾30萬元佳績，平均客單價可達3,000元，較內湖店高出三成！

美福集團表示，正因為看好大台中的消費實力，已在北屯機捷特區「Costco好市多」旁購地600多坪，預計2年內打造一棟集結精品超市「美福食集」與「美福熟成牛排館」的美福餐飲大樓，搶攻台中高端餐飲市場。

美福集團表示，因擁有進口肉品專業及採購經驗豐富之優勢，10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，並提供客製化服務，且採取專人介紹導購的服務方式，還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者在家就能輕鬆當大廚，獲得消費市場好評。此次美福無畏疫情，在烏日區砸下逾千萬重金打造「美福食集」全台第二家門市，且烏日門市擁有業界少見的「專業牛肉熟成室」，在精密的恆溫恆控技術下讓牛肉自然嫩化、提升牛肉多汁性及風味。

美福表示，烏日店網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌、西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品，消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。隨中秋連假接近，今年因疫情影響，許多縣市發出「禁烤令」，但高檔食材買氣反而逆勢上揚，美福食集推出「家的極炙」宅家極炙燒烤提案，一開市就賣出好成績。

(時報資訊)