台苯10月14日舉行股東臨時會，提前進行董事改選。面對委託書徵求，台苯公告變更股臨會紀念品，從原本超商150元商品卡，升級為市價600元的為陽明山天籟大飯店VIP貴賓券，顯示委託書徵求戰即將火熱開打。台苯表示，天籟飯店為台苯轉投資，變更股東臨時會紀念品是希望鼓勵股東參與，也強化關係企業知名度。

台苯董事共11席，林文淵陣營7席、孫鐵漢陣營4席，現任董事是在2019年元月股東臨時會選出，明年元月底到期。台苯這次將提前選舉8席董事及3席獨立董事，包括公司派和市場派都足額提名共16名普董與6名獨董候選人，互不相讓。

根據台苯公告，以台鋼集團大股東為主的公司派足額提名11人，包括現任董事長林文淵、副董事長陳柏元及董事王炯棻、李勝琛、陳建甫外，春日機械董事長陳其泰、久陽精密董事長孫正強與榮剛執行副董李郁真；獨立董事提名候選人則有簡金成、黃瑞沐與林郁昌。

市場派孫鐵漢為首的安慶開發、開疆及勵興開發足額提名，除現任董事劉正元、徐定睿，還有朋程暨中美晶董事方豪、前華航工會理事長葛作亮、媒體名嘴彭華幹、竹路應用材料總經理孫榮康、黃采婕與趙興中。獨立董事提名候選人則有張國欽、陳建宏、蔡宜蓁。

(時報資訊)

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