台北市南港指標都更案－「台電公司北部儲運中心南港舊址（AR-1-2）特定商業區（十）土地都市更新事業實施者案」，經多年規畫和評選，13日公布由冠德建設擊敗七家競爭者，獲選為最優申請人，將規畫興建地上22樓、地下4層的複合式商業和住宅大樓，預估全案開發後市值上看300億元。

這是冠德繼8月簽下「新北市板橋府中府中段472地號周邊公私有土地都市更新事業公開評選實施者」、「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線四維國小站土地開發案」二筆公辦都更和捷運聯開案之後，今年拿到的第三個公部門都更案或聯開案，堪稱最大贏家，遙遙領先建築同業。

台電北儲中心案為台電首次採「公辦都更」公開徵求實施者，配合台北市政東區門戶計畫，推動大規模閒置土地開發，並由仲量聯行擔任招商顧問。冠德建設副總張勝安表示，這是繼冠德多年前在中研院附近推出「冠德中研」住宅案後，再度揮軍南港，台電北儲中心案位於忠孝東路六段，鄰近松山車站、捷運後山埤站及南港運動中心等，面積約4,740坪，使用分區為「特定商業區（十）」，將規畫22層的辦公大樓1棟、總樓地板面積約2萬7,830坪，及22樓的住宅大樓2棟、總樓地板面積約1萬5,424坪，預計12月底簽約。

台電昨天表示，台電9月11日順利完成北儲中心南港舊址都更案公開綜合評選作業，冠德建設從八家競爭者中，脫穎而出，獲得最優申請人資格，全案預估開發後市值逾300億元，未來台電將透過權利變換方式分回獨棟商用辦公大樓，並由未來實施者冠德建設保證回租10年，以持續出租收益。

(時報資訊)