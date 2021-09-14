去年桃園青埔商圈在海洋館、影城商場、北歐居家賣場加入下人氣火紅，今年再添生力軍，延伸至機捷A19站的環球Global Mall將於下月登場，周邊包括大江購物中心與鄰近台茂購物中心均提前開跑周年慶應戰，以帶動共榮商圈綜效。

大江購物中心看好區域集客效益，第三季積極改裝引進新櫃，總計有25個休閒運動、日系眼鏡等品牌陸續開幕，為18日起開打的周年慶添戰力；大江營運副總何旭魁表示，今年在疫情衝擊下，百貨購物商場歷經不定時的提前閉館或暫停營業，導致業績起伏遽烈，今年周年慶以「拉長陣線取代短期爆發」為戰略，將檔期天數從35天延長為44天，主要是降低因疫情有可能造成的不確定風險。

何旭魁強調，青埔商圈一年多來無畏疫情干擾持續擴展零售版圖，之前集中於機捷A18站周邊，今年已延伸到A19站，大型零售通路從outlet華泰名品城、大江購物中心，拓展至海洋館、新光影城商場、IKEA等，而A19站則有冠德旗下建案與環球購物中心Global Mall，8月間環球購物中心招牌已高掛，加上周年慶、振興五倍券等加持，樂觀再創消費爆發力。

面對僅隔一站的環球購物中心即將開幕，大江認為，儘管與同業有重疊的品牌業種，但仍具有市場競爭優勢，包括五樓的SBC星橋國際影城已擴展為20個廳院，以及主題童玩店櫃從二樓延伸至四樓，囊括麗嬰國際的Funbox Toys、與TOY WORLD已成玩具迷必訪二大熱門店櫃，此次秋改裝新引進店店櫃除了運動休閒品牌，還新添國際配件品牌包括梳具品牌Olivia Garden預計9月中登場，9月下旬則引進日本「MEGANE ICHIBA眼鏡市場等。

台茂購物中心近期獲頒全球第二件、亞洲首件取得國際綠建築Fitwel認證的大型商場，自16日起開打周年慶，更改裝引進超過10個人氣品牌，包括10月下旬米其林星級餐廳「PUTIEN莆田」，及預計年底登場超過400坪的大型主題遊戲場。

(時報資訊)

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