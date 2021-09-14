繼「沐越」之後，王品集團旗下最年輕的日料定食品牌「町食就是定食」，亦將於9月28日結束營業，王品在兩個月內連續收掉二個品牌引起市場關注。對此，王品集團表示，北市國父紀念館商圈應該有更強力的競爭品牌，在「町食就是定食」熄燈後，原址規畫由其他日系品牌進駐運營。據了解，王品所指「其它日系品牌」就是「品田牧場」，事實上，這也是王品近年採取「騰籠換鳥」、汰弱留強策略的一環。

創新品牌、開新店，是連鎖餐飲集團持續擴大規模、提高市占的重要發展策略。王品同時關注市場變化，保持品牌調整彈性，除「見不好就收」外，因應商圈屬性變化，亦採「騰籠換鳥」策略，以最適品牌進駐商圈，使營收獲利極大化。

去年9月開店的「町食就是定食」，是從王品既有品牌「品田牧場」以「細胞分裂」概念延伸新創，看好日本料理龐大市場胃納量，並攻庶民飲食，「町食就是定食」，主攻日料定食，主餐包括定食、鍋物及丼飯三大類、平均客單價訂在300至350元間，為王品集團繼「藝奇新日本料理」、「陶板屋」與「品田牧場」後的第四個日料品牌。

「町食就是定食」在國父紀念館商圈開出首店後，原規畫一年肉開出三至五家新店，但受新冠疫情影響，餐飲商圈、市場結構、外食消費者習慣等都出現變化，有些商圈因國門不開，少了外國觀光客後褪色蕭條，有些商圈客源結構也完全改變，更有不少一級商圈釋出好的店點，王品集團亦把握時機展店，同時針對商圈屬性彈性調整品牌。

「町食出，品田進」，就是王品集團因應國父紀念館商圈改變進行品牌調整。事實上，王品今年1～4月新開六店，5～7月也新開六店，「和牛涮」、「聚火鍋」都按照原訂規畫到南部拓點。5月推出的火鍋新品牌「尬鍋」亦將持續拓點。

(時報資訊)

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