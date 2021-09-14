車商積極強化國產車戰力，力邀原廠專屬改裝部門協助，開發台灣市場專屬的改款新車型，其中，銷售神車豐田Corolla Cross13日上市全球首發的Corolla Cross GR Sport車款，透過賦予全新運動化外觀與操控性能向買家招手，提升國產車內外銷競爭力。

裕隆日產汽車則透過與日產原廠御用改裝廠Autech Japan合作，將長銷國產掀背車Tiida進行改款升級，融合日產最暢銷的Note車款V-Motion 2.1的外觀設計，推出「台灣限定」式樣的Tiida J車款，結合主動安全配備升級，成功讓Tiida車系延續產品壽命。

車商表示，今年以來進口車受車用晶片短缺、疫情反覆等外在因素干擾，車源供應相當不穩定，國產車趁機反攻，國瑞（豐田台灣生產基地）、裕隆日產等大廠紛紛攜手原廠改裝部門，針對熱銷國產車推改款車型，強化商品競爭力，藉此鞏固國產車的版圖。

豐田總代理和泰汽車表示，Corolla Cross是豐田在台「三本柱」之一，去年第四季上市以來，締造平均月銷3,500輛的銷售成績，累銷更已逼近4萬輛，是台灣最賣的銷售神車。為進一步強化神車戰力，和泰13日上市由台灣國瑞與豐田GR性能車部門聯手打造的Corolla Cross GR Sport。和泰表示，看準這款「聯名款」新車有GR Sport車隊揚威國際賽事的盛名加持，加上運動化的外觀設計，及懸吊、底盤強化等操控性的提升，樂觀新車能發揮吸引年輕族群的效果，估Corolla Cross GR Sport將有年販7,500輛的實力，並推升Corolla Cross全車系年銷量至3.8萬輛以上。

透過推出台灣專屬的運動化改款，滿足多元客層需求，和泰不是第一次操作，去年初也針對國產中型轎車Altis推出Altis GR Sport的性能版車款，成功為Altis拓展兩成的銷量。不僅為國內市場考量，台灣參與操刀、台灣專屬的改款設計，更成國產車廠提升外銷競爭力利器。

(時報資訊)