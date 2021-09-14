根據最新揭露的預售屋實價登錄，台中市單元二重劃區、鄰近七期新市政中心的「雙橡園2279」預售新案，昨（13）日共揭露100筆實價登錄，社區均價達55.1萬，創下單元二社區均價最高紀錄！其中有14筆交易衝破6字頭，包括31樓戶以總價4,741萬元成交，扣除車位後換算每坪單價達62.4萬元，目前是社區最高單價。

單元二重劃區目前成交最高單價，由「陸府植森」19樓戶創下的每坪62.6萬元居首。據悉，「雙橡園2279」預售實價尚未全部揭露，預期後續還會揭露更高單價、甚至有機會超越「陸府植森」的單價紀錄，成為單元二成交單價與社區均價「雙冠王」的豪宅預售案。

位於單元二北側的「雙橡園2279」，地點坐落在河南路上、近市政路口，基地面積2,279坪，規畫樓高33層的摩天住宅大樓，產品為58坪、68坪、100坪，總戶數150戶，總銷金額約70億元，創下未公開即完銷紀錄，已購客戶有不少是上市櫃企業主與中部傳產業主。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，老客戶從知道「雙橡園2279」購地的第一時間起，就不斷關心推案進度，經過一年的土地整合，讓基地面積達到2,279坪且更完整；而面對不斷上漲的營建成本，魏櫂良說，雙橡園高規格選用耐震「鋼骨結構」，打造零店面、逾2,000坪的私有大花園，為住戶打造安全、優質的生活空間。

事實上，雙橡園開發是台中豪宅建商的後起之秀，從2018年「雙橡園1812」、2019年「雙橡園S1特區」，直到2021年的「雙橡園2279」預售案，均在1,200組老客戶支持下，達成「未公開即完銷」的驚人紀錄；甚至台中十大新豪宅唯一完銷的七期「雙橡園1617」，交屋不到一年已入住六成，成為叫好又叫座的豪宅社區。

「雙橡園2279」預售價格亮眼，帶動單元二房價直逼七期新市政中心。七期市政路沿線預售新案，包括「寶輝Sky Tower」、「聯聚瑞安大廈」均賣出好成績，每坪單價落在6字頭；預計第四季進場的七期市政路預售新案，包括「由鉅惟上」、「聯聚方瑞大廈」，市場預期單價將站上7字頭，顯示台中豪宅市場交易熱絡。

(時報資訊)