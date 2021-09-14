2021年上半年全球整體偏光片市場仍處於供不應求的狀況，CINNO Research 統計指出，2021年上半年全球主要偏光片廠營收達50億美元，年成長18％。住友化學（Sumitomo）和日東電工（Nitto）仍穩居全球前兩大偏光片供應商，大陸杉杉集團收購韓國LG化學的LCD偏光片事業後，首度擠入全球前三大供應商。

2021年上半年全球整體偏光片市場仍處於供不應求狀態，2021年第一季偏光片價格普遍漲價約10％，第二季價格與第一季價格基本持平。整體來看，2021年上半年全球主要偏光片廠的銷售金額達到50億美元、相當於新台幣1,400億元，年成長率約18％。

COVID-19改變了人們的社交與工作方式，增加了居家、遠程會議等方面的需求，從而導致筆記型電腦、超大尺寸電視等應用需求的增加。同時，大陸10.5代面板廠產能的逐步釋放，也提升了對大尺寸偏光片的需求，這些都是2021年上半年偏光片廠業績增長的主要因素。但由於晶片等零組件短缺、新一輪新冠肺炎爆發、航運物流緊張等原因，大尺寸面板需求的下調也將在今年下半年遏制部分偏光片市場的需求。

CINNO Research調查指出，2021年上半年銷售業績位列全球第一的住友化學產品結構全面，除了有OLED偏光片產品助力之外，於2019年收購完三立子（Sanritz）以後，車載產品營收也得到了提升。日東電工專注於中小尺寸產品，對中國的電視面板用偏光片市場選擇了與商業夥伴聯盟合作的方式進行，2021年上半年銷售業績位列全球第二。

杉杉集團收購韓國LG化學的LCD偏光片資產後更名為杉金光電Shanjin，旗下包含有北京樂金、南京樂金、廣州樂金等公司，市場排名位列全球第三。

(時報資訊)