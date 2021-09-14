宏碁透過旗下Predator及ConceptD系列電腦，為澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing建立全方面的運算技術、數據整合資料庫。圖／宏碁提供 Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team兩名賽車手Lorenzo Daretti及Michael Amara，在Yamaha Motor Racing Srl的新合作夥伴微星MSI電競PC裝備推助下，分別於MotoGP eSport全球系列賽和新星錦標賽中拿下冠軍。圖／Yamaha Motor Racing Srl提供 為跨界擴展觸及率，品牌廠宏碁（2353）、微星（2377）攻進賽車圈，分別與澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，及YAMAHA Motor Racing的MotoGP eSpore Team結盟合作，端出旗下電競子品牌的重裝備系列產品，為車隊提升訓練質量之際，也進一步在賽車族群擴展品牌效益。

另一方面，華碩（2357）先前除與國際連鎖家具業者IKEA合作、將於今年第四季推出一系列ROG生活家具外，亦透過聚焦年輕族群的創新潮次文化、陸續與知名滑板選手、電音DJ─Alan Walker等合作，推出限量特仕版的聯名電競筆電產品，積極擴展在既有消費族群之外的新目標客群市場。

今年以來儘管疫情持續衝擊全球，供應鏈缺料不斷帶來難題，台三大電競品牌業者仍對自家電競產品線設下高標，力拚電競筆電產品出貨量要有兩到三成的年增幅。

其中，華碩針對旗下電競子品牌ROG及ASUS TUF等電競系列筆電，訂下全年要比2020年的330萬台年增逾兩成、達400萬台的出貨目標；宏碁則訂下含括電競子品牌Predator及Acer Nitro系列的電競筆電出貨量，要比去年度的170萬台增長近三成、達220萬台。至於微星則預計要從去年的180萬台，同樣拉升至達220萬台、年增22％以上。

宏碁近年透過積極打造多元生活風格品牌，跨域整合、推動與品牌連結的各種產品，包括從電競周邊的配件與潮包、到Predator-Shot掠奪者能量飲等。

另自2017年投入贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing後，宏碁再進一步透過旗下Predator及ConceptD系列電腦，大量數據彙整、串流、分析、零件進化及車型組裝設計，為賽隊建立全方面的運算技術、數據整合資料庫，提供如輪胎抓地力、過彎表現、空氣阻力等各個與車輛性能相關的細節、協助車手提升速度極限、並在排位賽時爭取最佳起跑位置等。

微星近期也將異業結盟觸角延伸至重機賽車領域，與山葉（YAMAHA）旗下賽車隊Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team建立合作關係，提供微星MSI全系列高階電競及周邊產品，協助其電競選手在平日能有更強悍及舒適的裝備進行訓練，同時也推助MSI品牌在各種活動場合及賽道上有更多合作和曝光。

(時報資訊)

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