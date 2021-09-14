宏碁透過旗下Predator及ConceptD系列電腦，為澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing建立全方面的運算技術、數據整合資料庫。圖／宏碁提供
宏碁透過旗下Predator及ConceptD系列電腦，為澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing建立全方面的運算技術、數據整合資料庫。圖／宏碁提供
Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team兩名賽車手Lorenzo Daretti及Michael Amara，在Yamaha Motor Racing Srl的新合作夥伴微星MSI電競PC裝備推助下，分別於MotoGP eSport全球系列賽和新星錦標賽中拿下冠軍。圖／Yamaha Motor Racing Srl提供
Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team兩名賽車手Lorenzo Daretti及Michael Amara，在Yamaha Motor Racing Srl的新合作夥伴微星MSI電競PC裝備推助下，分別於MotoGP eSport全球系列賽和新星錦標賽中拿下冠軍。圖／Yamaha Motor Racing Srl提供
為跨界擴展觸及率，品牌廠宏碁（2353）、微星（2377）攻進賽車圈，分別與澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing，及YAMAHA Motor Racing的MotoGP eSpore Team結盟合作，端出旗下電競子品牌的重裝備系列產品，為車隊提升訓練質量之際，也進一步在賽車族群擴展品牌效益。

　另一方面，華碩（2357）先前除與國際連鎖家具業者IKEA合作、將於今年第四季推出一系列ROG生活家具外，亦透過聚焦年輕族群的創新潮次文化、陸續與知名滑板選手、電音DJ─Alan Walker等合作，推出限量特仕版的聯名電競筆電產品，積極擴展在既有消費族群之外的新目標客群市場。

　今年以來儘管疫情持續衝擊全球，供應鏈缺料不斷帶來難題，台三大電競品牌業者仍對自家電競產品線設下高標，力拚電競筆電產品出貨量要有兩到三成的年增幅。

　其中，華碩針對旗下電競子品牌ROG及ASUS TUF等電競系列筆電，訂下全年要比2020年的330萬台年增逾兩成、達400萬台的出貨目標；宏碁則訂下含括電競子品牌Predator及Acer Nitro系列的電競筆電出貨量，要比去年度的170萬台增長近三成、達220萬台。至於微星則預計要從去年的180萬台，同樣拉升至達220萬台、年增22％以上。

　宏碁近年透過積極打造多元生活風格品牌，跨域整合、推動與品牌連結的各種產品，包括從電競周邊的配件與潮包、到Predator-Shot掠奪者能量飲等。

　另自2017年投入贊助澳洲超跑賽車團隊Brad Jones Racing後，宏碁再進一步透過旗下Predator及ConceptD系列電腦，大量數據彙整、串流、分析、零件進化及車型組裝設計，為賽隊建立全方面的運算技術、數據整合資料庫，提供如輪胎抓地力、過彎表現、空氣阻力等各個與車輛性能相關的細節、協助車手提升速度極限、並在排位賽時爭取最佳起跑位置等。

　微星近期也將異業結盟觸角延伸至重機賽車領域，與山葉（YAMAHA）旗下賽車隊Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team建立合作關係，提供微星MSI全系列高階電競及周邊產品，協助其電競選手在平日能有更強悍及舒適的裝備進行訓練，同時也推助MSI品牌在各種活動場合及賽道上有更多合作和曝光。

(時報資訊)

#賽車 #YAMAHA #宏碁 #電競子品牌 #微星 #電競 #電競筆電

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（更新：2021/09/14）
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