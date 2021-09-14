奢侈品企業成功併購同業、導入數位科技、強化消費者認同感等，抓住新商機。勤業眾信（Deloitte）13日指出，若從2019年財報分析，前百大奢侈品企業總銷售額達2,806億美元、年增8.5％，其中法國路易威登LVMH仍為全球精品企業龍頭。

根據勤業眾信「2019全球奢侈品力量調查報告」指出，以銷售額來說，法國路易威登LVMH（375億美元）、法國開雲集團Kering SA（178億美元）、美國雅詩蘭黛Estee Lauder（149億美元）為前三大奢侈品企業，其中以開雲銷售額年增16.2％最亮眼，超車第四名的「瑞士歷峰Richemont」（138億美元）與第三名的雅詩蘭黛。

勤業眾信財務顧問服務執行副總經理黃俊榮分析，近年奢侈品業面臨四大變化，包括消費者對實體店面的互動差異、ESG創造的認同感、數位科技演變、併購等趨勢。

黃俊榮認為，前十大奢侈品業者逐步布局全通路（Omni Channel）策略，讓奢侈品店鋪升級為「終極實體店」，讓實體店不再僅是購物的場所，而是更著重於提升顧客的消費體驗。而奢侈品企業也開始重新檢視ESG議題，抓住年輕族群的「覺醒時尚」認同感，例如法國路易威登和開雲集團持續捐款給醫院和社福單位、亞曼尼（Giorgio Armani）投入製造防疫物資。

黃俊榮也指出，奢侈品企業除強化消費體驗，同時也採取數位轉型，架設多通路方式達到「零時差消費」並運用大數據判定消費者喜好和習慣達到精準行銷。

不過，部分奢侈品大集團因轉型速度較慢，改以併購其他相關技術公司以利升級轉型，例如法國路易威登收購蒂芙尼（Tiffany），為精品業史上規模最大的併購交易；而中國大陸體育用品公司李寧以私募股權收購英國鞋履品牌Clarks，強化品牌競爭力。

勤業眾信報告也顯示，在百大奢侈品企業中，前十名企業仍然把持51％銷售額，顯見有集中化態勢，且前十大總成長率為11.9％、超過百大平均8.5％，短期內市場應維持大者恆大現象。

(時報資訊)