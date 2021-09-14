近年來精緻農業經濟正夯，各地出現不少小農生鮮產品。財政部指出，依營業稅法規定，農民生產初級農產品及其加工品免課營業稅，另按照所得稅法規定，農民「自力耕作、漁、牧、林」所得可適用100％成本費用率、等於免課所得稅。

我國農民定義主要是依農業發展條例第3條規定，專指直接從事農業生產的自然人。不過，2016年因大型牧場業者以自然人名義規避所得稅，引起農委會關注。

財政部與農委會協調後，另以函釋明確定義「自然人農民」以共同生活戶為單位，包括個人小農、家庭農場等，只要共同經營者為同一家或同一處所共同生活戶成員，即可適用成本費用100％規定免課所得稅。

然而，多數農場擔憂產季增聘人力將落入「非自然人農民」範圍遭課稅，因此財政部函釋也放寬農場可聘雇「臨時性且未設有階級管理制度」員工或產學合作實習生，只要可證明為季節性農業勞動力或農業教育發展等需求，仍可適用免課所得稅規定。

此外，依營業稅法第8條規定，只要是銷售未經高度加工的農、林、漁、牧產物、副產物等且非機械封裝者，皆屬於免營業稅範圍，也就是按「物」免稅，但只限生鮮農產品及副產物。如果是高度加工如繁複製造步驟或以機具裝瓶固封者，都屬於要課營業稅範圍。

官員舉例，農林漁牧產品如現做牛奶、自製副產品如漁民自行曬乾的烏魚子、農民自製的小米酒等皆屬於免稅範圍；但如果是加工成乳製品或是添加防腐劑裝瓶販售則不屬於免營業稅範圍，銷售人仍要登記營業稅籍。

在實務而言，我國稅法、函釋等目的是扶植小農，因此官員指出，其產品加工範圍多數採個案認定，查核標準也較寬鬆，只要不是煮熟、添加化學品改變其農產品本質，都還算是免營業稅範圍。

(時報資訊)