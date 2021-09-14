永豐金控旗下子公司獲今周刊第15屆「財富管理銀行暨證券評鑑」七項大獎，其中永豐金證券獲最佳財富管理、最佳客戶滿意等五大獎；永豐銀行奪最佳行銷創新、最佳智能理財獎。永豐金控表示，子公司團隊從客戶需求出發，秉持公平待客原則，在動盪環境中持續尋找機會點，協助客戶資產配置最佳化。

永豐金控指出，在本次評鑑中，永豐金證券榮獲「最佳財富管理券商獎」優等、「最佳客戶滿意獎」第一名、「最佳財富管理形象獎」第三名、「最佳財富增值獎」第三名、「最佳智能理財獎」第三名等五項大獎；永豐銀行則勇奪銀行組「最佳行銷創新獎」第一名、「最佳智能理財獎」第二名。

永豐金控指出，永豐金證券榮獲「最佳財富管理券商獎」優等共五項大獎殊榮，總經理江偉源表示，財富管理發展以重視所有客戶、數位創新、產品多元國際化、全民理財教育、永續發展等五大面向，從小資存股到高資產客戶，無論是交易型或配置型的需求，都可以在永豐金證券獲得優質服務。

複委託及數位化是永豐金證券發展財富管理的兩大核心亮點，目前複委託業務穩居零售市占第一。

江偉源表示，針對不同客戶族群的經營服務，已成功推出「豐存股」平台滿足小額投資存股需求、首批獲准開辦「高資產客戶理財服務複委託業務」、另積極推動借券業務讓長期投資人能活化資產享受被動收益；面對數位化浪潮，積極布局數位智能理財，已完成線上數位開戶、推出投資人體驗優先的NewWeb、及全新大戶投App。

永豐銀行財富金融處處長徐德里表示，為協助客戶在資本市場把握財富增值良機，推出「永豐財富管理數位網頁」，以深入淺出的方式介紹基金、債券、ETF、美股、保險等商品，成為客戶理財知識的敲門磚。

「永豐ibrAin智能理財」績效卓越，2020年管理資產規模年成長402％；同年度銷售組數年成長386％。

(時報資訊)

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