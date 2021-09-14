近期股市屢創新高，投資股票已成為全民運動，但投資市場變化不定，加上Fed升息訊號不斷，也為資本市場發展蒙上一層陰影。在不確定的市場環境之下，民眾應考量自身的風險承受能力，在追求投資收益時，也應做好各種風險等級的財務規劃，配置較穩健資產組合，才不會在市場波動時，血本無歸。

國泰人壽建議，民眾可參考「100法則」作為簡單的資產配置方向，100減去年齡即為配置風險性資產的比例，以50歲中壯年為例，配置於股票、投資型商品等風險性資產的比例，建議不要超過50％，剩下的資金則可投入於較穩健的資產組合。而美元利變保單具有長期穩定累積資產功能，宣告利率機制亦能適度參與市場，並透過增值回饋分享金提高商品條件，是穩健配置的首選，加上現在正值美元匯率低點，更是入手的好時機。

國泰人壽指出，民眾可依個人資產規劃需求來挑選適合的美元利變保單，若以穩健收益及退休規劃為主要規劃目的，可以選擇「國泰人壽美年佳鑫利率變動型美元終身保險」，每年提供生存保險金，可以靈活運用，加上具有增值回饋分享金機制，有機會讓生存保險金再加碼；若以資產保全及財富傳承作為主要考量，可以選擇「國泰人壽祿美佳利率變動型美元終身壽險（定期給付型）」，第六保險單年度起可享高身故保障，並且透過增值回饋分享金機制，有機會再提升保障金額，加上搭配身故保險金分期定期給付設計，還能達到財富傳承目的。

國泰人壽認為，面對投資市場的波動，美元利變保單是減少未來不確定性的最佳資產配置，透過商業保險穩健規劃資產，確保穩定的收益與適足的保障，以達成樂活退休及資產傳承的雙重目的。

(時報資訊)