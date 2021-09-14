第一銀行目前在東協十國中，除汶萊及馬來西亞，已於八國設有18個據點，東南亞分支行更為一銀獲利重要來源，2020年稅前獲利近0.58億美元，占海外分行（不含OBU）獲利比重約38％，其中越南胡志明市分行因中美貿易戰帶來的移轉效應，2017至2020年整體放款量增加62％，2020年獲利達865萬美元，表現相對出色。

一銀表示，將持續深化新南向布局，就尚未有據點的馬來西亞，或是僅有代表辦事處據點的泰國、緬甸、印尼，積極爭取代表辦事處升格分行或持續找尋併購標的，透過全球布局擴增營運規模，帶動海外獲利上升，加速朝海外獲利含OBU占全行比重45％的目標邁進。

今年東協深受疫情所苦，但一銀分析，東協具區域整合商機，在勞動力及市場區位上擁有投資競爭優勢，且現行利率水準與許多金融市場相較，仍具較佳的獲利發展空間；但市場規模或潛力較大的國家如印尼、泰國、馬來西亞等，當地主管機關對於外資准入仍設有一定程度門檻，現階段僅可透過設立辦事處、併購或參股進入當地市場。

至於進入障礙相對較低的國家如柬埔寨、越南、緬甸等，因進入相對容易，吸引眾多外資銀行，造成過度競爭。以越南及柬埔寨為例，近年因主管機關鬆綁外資銀行設立條件，已有13家台資銀行於越南設有據點，柬埔寨則有五家台資銀行進駐。

但一銀評估，一銀胡志明市分行仍具多項競爭優勢，包括一銀在台灣是中小企業最大的貸款銀行，且在東協各國營運據點已達18個，有綿密的網絡業務轉介機制；此外，一銀是首波進駐越南的台資銀行之一，更是少數同時在越南南北二大城市胡志明市及河內市都有營運據點的台資銀行，可結合南北據點串聯，共同服務客戶，滿足大型客戶授信融資的需求。

舉例來說，一銀先前統籌主辦越南「胡志明市證券」4,400萬美元聯貸案，是一銀胡志明市分行設立後首件聯貸統籌主辦案。

一銀也提及，東協部分國家陸續頒布新的金融政策與法規，如柬國定有柬幣放款占比須達10％的規定、菲律賓訂有農業貸款占比15％要求，對台資銀行經營東協市場會帶來更多挑戰。

(時報資訊)