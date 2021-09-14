2021年中國股票市場因多項監管陸續出爐，市場雜音紛傳，投資人信心也受影響，許多板塊短期內均承受許多壓力，使得操作難度增加。但即便如此，我們還是看到股市走勢逐步沉澱下，目前的中國股市其實已在相對低點，幾個經濟數據透露出正面的訊息，加上投資人的情緒已經有所回升，目前實為逢低尋找買點的時機。

上半年當中國經濟進入深度復甦之際時，Delta病毒席捲而來，防疫成為7、8月份的首要任務，這也使得中國的消費數據出現一定程度的下滑。

近幾月以來可以看到信貸脈衝（信貸增量占GDP比重）下滑，給中國製造業PMI帶來下行壓力，不過經過4、5月份的下行之後，該指數已逐漸回穩，雖然7、8月份出現了小幅下滑，但與信貸脈衝的大幅下行相比，PMI仍穩定在較高水準，反映出中國的經濟增長表現出較強的韌性。

至於在出口部分，2021年以來中國的出口維持在接近15％的增長水準，較為穩定。由於受到Delta病毒蔓延影響，東南亞製造業出現大幅下滑，迫使許多訂單又都轉回中國，全球對中國製造業的依賴度上升，使得供應鏈替代效應仍將延續，預計這些將繼續支持出口維持強勢。

除此之外，資金動能也傳出正面訊息。近期我們持續看到，A股市場成交金額震盪上行，融資餘額持續攀升。雖然融資餘額快速攀升也可能會帶來一些潛在的風險，不過當前融資買入額占整體交易額的比例並不太高，顯示當前的風險仍在可控範圍，更重要的是，這反映出股市的情緒面整體是有所抬升的。

雖然自7月以來，北向資金表現得較為謹慎，但在全球範圍內，中國經濟表現強勁，對於中國資產仍然長期看好，只是短期政策面的不確定性，加上市場預期美國寬鬆貨幣政策存在潛在收緊的預期，短期內可能會繼續影響一些外資的情緒，但整體說，北上資金呈現淨流入的趨勢並未改變。

從上述多項指標來看，顯示中國股市透露出正面的訊息，但近期消費板塊股價表現疲弱，確實影響投資人信心。中國的消費類股出現修正，主要原因包括：一，受到7、8月份疫情的影響，整體社會消費品零售總額的增速出現一定程度的下滑。若與2020年第三季相比，市場預期不少消費類股票的營收增速也將會出現下滑。

其次，相對其他板塊來說，消費類股的估值並不算便宜。從估值水準來看，目前消費板塊整體估值處於相對高位，這也是引起投資人注意的地方。

不過即使如此，在經歷2020年的V型反彈之後，社會消費品零售總額的增速，其實仍未恢復到2019年疫情前的水準。再加上近期的疫情反覆，以及失業率改善的速度有放緩跡象，使得消費受到一些壓力，因此短線市場關注的焦點，在於9、10月份能否迎來消費的強勁復甦。但就長期來看，我們認為消費板塊仍具有配置價值。

除了消費板塊之外，另一個值得關注的焦點，則是：當下的市場更看重成長性，例如科技板塊、高端製造業等，由於得到政策的支持，能夠帶來較為確定的成長性，成為資金配置的重點方向。

(時報資訊)