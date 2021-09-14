大陸演藝圈風波不斷，繼幾年前天價片酬、陰陽合同事件之後，近期又爆發多起偷逃稅款、劣跡藝人等負面新聞，使得大陸藝人經紀行業連帶掀起倒閉潮。根據最新公司登記資訊顯示，2021年以來，已有超過700家藝人經紀公司註銷。

中新經緯網報導，大陸近年持續對娛樂行業加強整頓，包括嚴禁天價片酬、陰陽合同，嚴肅懲戒偷逃稅行為，對劣跡藝人零容忍等等。隨著各種針對娛樂圈的整頓動作密集展開，與明星收入繳稅密切相關的藝人工作室也引起關注。

報導指出，知名演員鄭爽因偷逃稅在8月下旬遭上海市稅務局處以追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣2.99億元。報導根據資訊平台天眼查資料發現，鄭爽擔任7家公司的法定代表人，除上海噶咕娛樂發展有限公司外，其餘6家均為工作室性質，其中4家工作室已被註銷。

此外，8月底，林心如所關聯的東陽橫店林心如影視文化工作室發生工商變更，企業狀態由存續變更為註銷，註銷原因為決議解散；此前，林心如丈夫霍建華所關聯的工作室也於2020年底註銷。據初步統計，近期關聯企業註銷的藝人還包括魏大勳、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、趙本山、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然等。

報導引用工商登記資料顯示，2021年截至9月12日，已有超過700家藝人經紀企業註銷，其中6月份註銷最多，超100家。

資料顯示，2016年藝人經紀相關企業註冊數年增99.07％，2018年新增企業數超過3,000家，達到近年增長高峰；然而，截至2021年9月12日，2021年以來僅新增約260家藝人經紀相關企業。

(時報資訊)