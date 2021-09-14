小米汽車於9月初完成註冊後，據傳將採「雙工廠」模式，一方面向寶沃汽車（Borgward）收購北京工廠，另將選址於武漢自建工廠，以獲得生產品質，並保障穩定產能。

界面新聞引述消息人士透露，北京市相關單位正與行業主管部門研議，將寶沃18萬輛產能的北京工廠轉入小米汽車項目，且交易或將在9月內完成。該工廠位於北京市密雲區的中關村密雲園，為德國「工業4.0」智慧製造體系，配備有完整汽車生產技術，具備生產燃油及新能源汽車的配件，目前停產逾一年。

小米汽車計劃在2024年上半年出車，其後三年的總銷量預計達90萬輛。寶沃工廠一期設計產能有18萬輛，二期產能為36萬輛，將可使小米透過收購方式獲得產能和生產品質，進而迅速投產。

此外，小米似乎也正為自建工廠布局，近期大陸求職網站出現「小米汽車武漢工廠招聘部分操作工」消息，人力資源業者透露，小米汽車或已在武漢經濟技術開發區的漢南區完成自建工廠的選址，且離小鵬工廠不遠，員工現在入職是先至小米中控和車身的供應商工作，待工廠建好後，才以儲備人才職位入職。

漢南區官員指出，該區有8家整車企業和13家整車生產工廠，包括東風本田、神龍、東風乘用車、吉利路特斯、吉利商用車和小鵬汽車等，區內企業重點發展鋰動力電池、氫燃料電池等領域，同時也是智慧網聯汽車測試示範區，具備良好產業區位優勢。

另一方面，小米創辦人雷軍仍為造車業務四處奔波，他先前於9日前往大陸「汽車城」吉林省長春，除與當地官員會面之外，亦拜訪大陸車商一汽集團，針對合作事宜進行深度洽談，引發外界對小米汽車布局和其宏大野心的關注。

(時報資訊)