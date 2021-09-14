深陷債務風暴的海航集團重整方案傳出重大進展，兩大核心業務領域：航空、機場正式敲定接盤方。海航控股12日晚間公布，集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團實業有限公司（簡稱方大集團），若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

同日，海航基礎也確定集團機場業務戰略投資者為海南省發展控股有限公司（簡稱海南控股），若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。海南省國資委持有海南控股90％股權。

北京商報報導，海航控股、海航基礎還分別公告，第二次債權人會議將於9月底召開。該會議也意味著海航集團的破產重整工作已經接近尾聲，只待投票結果產生。若重整草案獲得通過，海航集團將重整成功，但如果草案沒有獲得通過，該集團則可能走向破產清算。

A股上市的海航系公司13日股價普遍收跌。海航控股、海航基礎、供銷大集、海航創新13日分別收跌4.84％、5.03％、4.9％、1.19％。2021年以來海航控股、海航基礎、供銷大集、海航創新股價分別累計上漲57.33％、80.03％、14.57％、7.1％。

海航集團成立於1998年，自2013年起在海外大肆收購，但同時也累積龐大債務。該集團於2021年1月底宣布，相關債權人因該集團無法清償到期債務，已向法院聲請對該集團破產重整。海航集團3月下旬公布，該集團清算組擬公開為旗下航空主業、機場業務，以及「新零售」平台供銷大集三大業務領域招募戰略投資者。

目前，海航集團旗下的其他上市公司，例如供銷大集等公司的重整事宜，還沒有實質進展。

界面新聞報導，海航集團聯合工作組組長顧剛13日在該集團安全生產經營例會中指出，目前，依然有日均超過500架飛機2,000條航線運行，在重整完成後，以前高額的航空主業財務總費用預計將大減近80％以上，飛機租賃成本大幅下降，經營性歷史欠款得到全面清償，帳面可保留充足現金。

(時報資訊)