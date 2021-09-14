7月21日至今，滬深兩市連續39個交易日成交值破人民幣（下同）兆元。對此，大陸投行中金公司13日指出，兆元可能是A股成交的新均衡水準，而且市場也沒有出現全面過熱的現象。

中國證券報報導，綜合各方觀點來看，機構大幅調倉、散戶頻繁交易、量化交易活躍等因素共同驅動滬深兩市成交值放大。在整體流動性合理充裕背景下，資本市場深化改革紅利不斷釋放，市場生態持續走俏，資金結構更加均衡，不存在此前「天量」成交市況中的場外配資、槓桿資金暴增等情況。

證券時報援引中金最新報告指出，隨著股票市場本身的增值，以及近年IPO和再融資帶動上市公司數量和股本擴張，A股自由流通市值也逐年提升並已突破40兆元。歷史上A股自由流通市值對應的換手率具有均值回歸的特徵，以2.57％的歷史換手率均值所計算的理論成交值已突破1兆元，估計兆元可能是A股成交的新均衡水準。

中金表示，從短期來看，本輪換手率上升相比歷史更緩慢，市場也並未出現全面過熱的現象，市場表現可能相比以往高換手率時期更平穩，也更適用均衡配置的策略。從長期來看，市場活躍度提升的背後，可能是居民家庭配置轉折點的到來。考慮到大陸居民家庭資產規模大、影響廣泛，預計大陸資產管理行業及財富管理行業將經歷快速增長。

券商川財證券首席經濟學家陳靂則指出，近期銀行理財子公司委託增多，部分公募基金明星爆紅產品繼續發行，高頻量化交易規模增加，部分投資於房地產資金進入股市，可能是股市成交額放大的原因。但本輪高成交額的槓桿運用率較小，機構資金入市規模占比較高，因此發生大幅波動風險不大。

(時報資訊)