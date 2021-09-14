在大陸股市成交值連日破人民幣（下同）兆元之際，北向資金（外資）同步大買A股。不過，陸媒報導，北向資金疑似出現「假外資」的身影，有兩家百億規模的大陸主流量化私募基金，在香港開5倍槓桿頻繁交易A股，引發市場高度關注。

上證指數13日收漲0.33％至3,715點，續創2015年8月20日以來的逾六年新高，近一個月上證指數累計上漲5.63％。滬深兩市13日合計成交值達到1.46兆元，為連續第39個交易日成交值破兆元。

券商中國報導，A股成交值放大，不得不提外資的貢獻。在北向資金8月20日淨流出108.16億元後，15個交易日（8月23日至9月10日）中，僅1個交易日淨流出，合計淨流入金額近600億元，總成交金額高達2.2兆元。9月13日北向資金淨流出38.24億元。

在此期間，美股三大指數出現明顯走弱的跡象，按照以往經驗，在此情況下，外資大買A股的表現有些反常。

報導引述一位香港基金經理透露，近日業界盛傳，有兩家大陸主流量化私募基金，在香港開5倍槓桿配資，運用對沖策略，在A股市場頻繁交易。這兩家基金收益頗豐，不僅回撤（基金淨值下滑）非常小，同時規模擴張速度也很快。

香港基金經理指出，目前A股市場的外資主力並非海外基金，而是在香港取得牌照的大陸量化基金巨頭。這些基金在香港低利環境下開5倍槓桿頻繁交易A股。據傳交易頻率是一周全部換一次標的，資方配給量化基金的資金利率低於2％（槓桿率水準遠高大陸融資融券，資金成本則遠低於大陸水準）。

香港基金經理表示，如果一檔100億元的基金產品，開5倍槓桿到600億元，以一周換一次標的計算，一周的交易額可能高達600億元。同時完全做空滬深300等指數，在策略上是市場中性，所以2021年以來幾乎沒有大規模的回撤。截至目前，2021年收益率約30％，雖然不是太高，但贏在沒有回撤。

市場分析，若香港市場真的存在大型量化基金開槓桿交易A股的情況，首先要面對的就是監管問題，但如何監管仍是一個複雜的命題。其次，對於市場而言，潛在的風險可能比較大，如果真的有這麼高的槓桿水準，一旦市場波動，就有可能引發系統性殺跌風險。

(時報資訊)