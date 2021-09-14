汽車經銷商將面對品牌直銷成為電動汽車新商業模式的挑戰，再加上官方力推的共同富裕政策使豪華轎車市場需求下滑，摩根士丹利最新報告指出，大陸電動車直銷預計在2025年成為主要分銷方式，汽車經銷商的利潤池也將逐漸萎縮。

陸媒引述大摩報告指出，大陸新能源車整車廠將提高自營門市在分銷和售後服務的參與度，以直接獲得客戶和未來軟體收入。預計至2025年，自營門市和代理經營等直銷模式，將成為大陸新能源車製造商的主要分銷方式，占大陸電動車總銷量約50％～60％。

報告指出，電動車直銷模式勢必將為多數汽車經銷商帶來更多挑戰，包括更少的利潤分享、服務機會以及售後服務價值。對於豪華轎車經銷商來說，大陸近期推出的「共同富裕」政策，亦恐將在短期內降低富人對豪華轎車的購買意願，使利潤池收縮。

大陸汽車流通協會公布2021年上半年大陸汽車經銷商生存狀況調查顯示，多數經銷商期內未完成銷量目標，且達全年銷量目標一半以上的經銷商占比僅33.7％。

不過，大摩分析，若經銷商能協調整車廠與經銷利益，則不會受品牌直銷模式威脅，部分經銷商仍將屹立不搖。報告顯示，經銷模式因前期資本開支較低，且有更高的新車利潤率以及更低的庫存融資成本，股東權益報酬率通常超過40％，傳統授權加盟模式下的股東權益報酬率則少於30％。

隨大陸新能源車產業升級，汽車經銷商也需把握售後服務的新機遇，頂級經銷商往往因維修銷售均價更高，在一體化車身設計下，維修更換整套車件的機率提高，成為潛在上行空間，智慧汽車的內建軟體也有機會帶來更高的維修頻率。

(時報資訊)