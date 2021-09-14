大陸官方針對互聯網平台再推新一波整改。工信部發言人趙志國13日在國新辦記者會上表示，為維持市場公平競爭，要求各互聯網企業必須保持互聯互通、不得屏蔽競爭對手的網址連結，整改期限至17日為止，違者將強化依法處置。

澎湃新聞報導，趙志國表示，工信部在7月份時開始啟動為期半年的互聯網行業的專項整治行動，其中消費者反映較多的問題，就是各平台間相戶屏蔽對手的網址連結。

趙志國稱，部分企業這方面的整改進展太慢，本月9日工信部另外召集行政指導會，會上提出即時通信軟體的合規標準，並要求各平台需在限期內按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。

報導稱，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等互聯網企業均派代表出席。趙志國強調，要求企業按照整改要求，務實推動分步驟、分階段得到解決，工信部也將繼續聚焦重點整治問題。

大陸互聯網平台為爭搶流量，過去不乏「惡意封殺」對手的作為。舉例來說，字節跳動就曾控訴騰訊社交軟體微信惡意封禁抖音等應用軟體長達三年，讓微信用戶無法分享抖音影片，也造成用戶不便。

隨著2020年下半年以來，大陸官方不斷強化平台經濟的反壟斷監管力度，為了保障市場公平競爭，不得屏蔽對手網址可說是官方最新出招。

在工信部下9月17日的最後通牒後，騰訊13日回應，堅決擁護決策，在以安全為底線的前提下，分階段分步驟地實施。阿里巴巴也表示，將按照工信部相關要求與其他平台一起「面向未來，相向而行」。字節跳動呼籲所有互聯網平台行動起來，不找藉口，明確時間表，積極落實，讓使用者真正享受到互聯互通的便利。

南方都市報報導，對於推動互聯網平台之間解除屏蔽連結，中南財經政法大學數位經濟研究院院長盤和林認為，不宜一刀切的解除壁壘，應該讓平台分步實施，在平台和平台之間打通分享之前，建立必要的安全火牆。

(時報資訊)