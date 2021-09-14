大陸新能源車企近年飛速增加，其中整車製造企業已有近200家，相關企業則逾33萬家，日前市場傳出汽車產能過剩，官方可能出手整頓。大陸工信部部長肖亞慶13日表示，相關企業數量太大，處於小而散的狀況，鼓勵整併做大做強，進一步提高產業集中度。

外媒在9日報導，為防止新能源汽車帶來產能過剩問題，大陸監管部門將制定新措施，包括設定新能源汽車行業的最低產能利用率指標，未達到最低產能利用率的省份，在原有產能投產之前，將不被允許新增產能。官方此舉是要引導車企進入大陸產能目前尚未充分利用的地區，並有意讓前幾年建成、但現在已經冗餘的汽車工廠退出。

肖亞慶13日在大陸國新辦記者會上指出，現在各方面對發展新能源汽車的熱情很高，很大促進新能源汽車發展，但也要看到新能源汽車技術含量高的特點，所以資源應該盡可能市場化集中，避免分散。

他表示，下一步除了要提高產業集中度外，還要加快充換電基礎設施建設，持續展開好新能源汽車下鄉活動，也要做好公共領域汽車全面電動化的城市試點，推動提高城市公車、出租以及物流配送等領域新能源汽車的比例。

時代財經報導，根據天眼查數據，大陸近年新能源汽車相關企業快速增加，2020年新增6.8萬家，較2019年增長85％。2021年增速進一步加快，截至9月12日，新增已超過10萬家。

截至目前，大陸新能源汽車整車製造企業數量共有198家，其中150家是在2018年～2020年之間註冊。若將經營範圍擴大至相關產業鏈，截至今年9月，大陸有33.2萬多家新能源汽車相關企業登記在冊，且超過8成企業註冊時間在五年之內。不過，若從企業是否為高新認證企業來看，僅有3,649家為高新技術企業，占比僅約1％。

從銷售情況看，大陸新能源車市場已有領先企業群。乘聯會資料顯示，8月新能源乘用車批發銷量30.4萬輛，年增202.3％。其中，廠商批發銷量突破萬輛的企業有5家，包括比亞迪、特斯拉中國、上汽通用五菱、上汽乘用車、廣汽埃安，合計約17.8萬，占比超58％。

至於備受追捧的新勢力，理想、小鵬、哪吒、蔚來、零跑汽車8月交付量合計約3.36萬輛，僅占當月新能源乘用車零售銷量（24.9萬輛）約13.5％。

(時報資訊)