本周又有企業大亨要上太空，美國SpaceX公司將在美東時間周三（15日）晚間把電商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）與其他三名旅伴送上太空。由於這是第一支全由平民組成的太空團隊，也為太空旅遊歷史締造新的紀錄。

艾薩克曼將帶領其他三名旅伴從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）升空，進行為期三天的太空旅程，之後將降落在大西洋。

為了這趟太空旅遊，這名38歲科技億萬富翁支付數目不明，但相當可觀的金額給SpaceX，讓自己與三名特別挑選的旅伴能夠搭乘SpaceX「乘龍」（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）進入地球軌道。

SpaceX過去從未載送全由平民組成的團隊到太空。這次太空旅遊將以時速超過17,000英里、約等於音速的22倍，每90分鐘繞行地球一圈。其目標高度為575公里，超出國際太空站或甚至是哈伯太空望遠鏡的繞行軌道。

這項由艾薩克曼發起、名為Inspiration4的太空旅遊任務，主要是想提高外界對於兒童癌症中心聖朱德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的認識與支持。他本人已承諾將捐贈1億美元給該機構。

這次加入太空旅行的旅客，除了艾薩克曼外，還有51歲的地球科學家帕克托（Sian Proctor），兩人都擁有飛機駕駛執照。另外兩人則分別是29歲的阿索諾（Hayley Arceneaux），他曾罹患骨癌、目前是聖朱德兒童研究醫院的醫師助理，以及42歲的森布羅斯基（Chris Sembroski）。他是美國空軍退役軍人、目前擔任航太數據工程師。

(時報資訊)