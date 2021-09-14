一些大宗商品的價格從雲端跌落，引發「商品超級循環」（commodity supercycle）即將終了的爭論。但法國興業銀行（Societe Generale）商品分析師認為，商品的長期多頭走勢還沒結束。

法國興業銀行商品研究部門全球主管海格（Michael Haigh）近日發布報告指稱，部分商品，特別是金屬，未來幾年展現「超級循環」式價格走勢的機率很高。

海格指出，根據美媒分析新聞趨勢的數據顯示，在評估3萬則財經新聞來源後發現，每日討論「商品超級循環」展望的新聞則數，與5月高峰期的3,685則相比幾乎砍半。

到了8月底，探討「商品超級循環」的新聞則數減至1,882則。但海格在報告中寫道，「商品超級循環的趨勢顯然走下坡，但還沒消失。」

2020年底到今年上半，多項大宗商品價格開始狂飆，掀起商品邁入超級循環的話題。因新冠疫情而起的供應鏈瓶頸，讓銅礦等主要商品短缺及生產投資不足的問題加劇，另一方面全球經濟重啟引爆需求。

木材期貨價格在今年5月攀上峰點，相較去年4月的低點狂漲超過600％，飆破每千板呎1,600美元。但此後木材價格一落千丈，上周三來到518美元附近，今年迄今跌幅超過40％。

海格指出，根據倫敦金屬交易所（LME）報價，銅價自6月中以來大多陷入區間震盪，基金經理人長期購入銅合約的趨勢陷入停滯，甚至開始出現反轉。

但廣泛而言，今年商品價格仍維持高檔。追蹤24種商品價格的標準普爾高盛商品指數（S&P GSCI Index），7月觸及6年多高點，今年來仍有將近30％漲幅。

法興銀行認為「商品超級循環」還有戲唱，主要是看好主打綠色環保的基建法案，只會讓商品需求有增無減。海格指出，「綠色革命」將朝向「商品密集」（commodity-intensive），尤其是金屬需求勢必大增，但不是所有商品都那麼搶手。

(時報資訊)