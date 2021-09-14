近年各國加強環保法規監管後，汽車大廠紛紛立下減碳目標，除了投資發展電動車以降低行車排碳量之外，也從汽車製造源頭開始減碳，使得生產過程較為環保的所謂綠鋼(green steel)成為熱門商品。

戴姆勒旗下品牌賓士在9月初和瑞典造鋼業者SSAB AB簽約，明年起將由SSAB旗下綠鋼事業Hybrit為賓士供應鋼材，協助賓士在2039年前達成碳中和目標。富豪汽車也和Hybrit簽約採購綠鋼，而寶馬母公司則是投資美國綠鋼新創公司Boston Metal。

傳統煉鋼廠在生產過程中使用汙染性高的煤做為主要能源，相較之下近年較環保的煉鋼廠以氫做為主要能源，故成品被稱為綠鋼。

世界鋼鐵協會統計全球鋼消耗量有12％來自汽車業，而傳統煉鋼過程產生的排碳量相當可觀。歐盟近日通過的綠能新法規，要求歐盟製造業在2050年前達到供應鏈碳中和的目標，使汽車業不得不正視這個問題。

通用汽車立下目標在2040年前達到碳中和，豐田汽車也立志在2050年前達成碳中和目標，並在2030年前大幅降低歐盟供應鏈排碳量。

戴姆勒在美國生產的汽車已採用回收鋼材製造車體，因為回收鋼材的生產過程排碳量比傳統煉鋼少掉70％。世界汽車鋼材協會估計，目前一般轎車車體採用的鋼材有四分之一是回收鋼材。

除了回收鋼材之外，戴姆勒也積極投資綠鋼技術。賓士在今年5月入股的瑞典綠鋼製造商H2 Green Steel將興建氫發電煉鋼廠，預計2025年將讓賓士產出第一批綠鋼車款。

戴姆勒營運長沙佛（Markus Schafer）表示：「汽車業走向電動化及永續經營，重點不只在於電池及另類引擎。」

然而，綠鋼產業從投資研發到量產所需時間漫長，且綠鋼成本也比傳統鋼材昂貴，在今日原物料全面漲價的情況下，汽車製造商發展環保車輛所付出的時間與金錢更加可觀。

(時報資訊)