美國民主黨眾議員上周提出電動車補助最新方案，除了擴大購買電動車的優惠之外，還增加二手車、採用本土零件等其他獎勵，加總起來逾萬美元，將為電動車產業帶來激勵，有助於未來買氣大增，對於底特律三大車廠與特斯拉而言將是一大利多。

此案將於14日（周二）在眾院歲入委員會（House Committee on Ways and Means）進行表決，此為3.5兆美元「重建美好未來（Build Back Better）」法案的一部分。

除了有益於電動車產業之外，對特斯拉（Tesla）、通用（GM）來說尤其是好消息。因為現行獎勵方案僅限於車廠銷售的前20萬輛電動車，特斯拉與通用早已超過此額度，因此消費者向兩家車廠購買電動車，無法取得任何聯邦政府補助。

根據新提案內容，消費者購買一輛新電動車將享有7,500美元的減稅優惠，包括4,000美元的基本抵稅額度及3,500美元依照電池尺寸的額度。

最新提案還包括若是購買在美國工會車廠組裝的電動車，可額外獲得4,500美元退稅，這使得補貼金額達1.2萬美元。不過，此提議意味對於特斯拉等在美沒有工會的車廠不利。對此，豐田、本田上周六已表達不滿。

另外，若符合美國國內組裝和零件條件，則再提供500美元獎勵。不過上述電動車補助設有收入的限制，此方案僅限於個人年收入40萬美元以下、家庭年收入80萬美元以下的買家，而且電動車價格須低於5.5萬美元，廂型車與小型卡車價格須低於6.4萬美元、7.4萬美元。

此提案首度針對二手車買家提出補助，規劃消費者若購買二手電動車可取得2,500美元補貼。

儘管立法過程仍須耗費時日，而且細節還須經兩黨議員協商，但整體而言已接近投資人預期，預料本周股價會展現正面反應，但漲幅趨向溫和。過去3個月特斯拉股價已累漲約21％，同期標普500、道瓊工業指數各漲5％、0.4％。

(時報資訊)