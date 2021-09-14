美國加州州長紐森（Gavin Newsom）罷免案將在周二（14日）舉行投票。政治專家警告，如果紐森罷免案過關，不但將令加州氣候政策出現倒退，而且也將不利全美削減溫室氣體排放的努力。

選民在這次罷免投票中將被問到兩個問題，分別為是否贊成罷免紐森，以及紐森如果遭到罷免，將支持哪位候選人繼任。不過根據最近幾周的民調結果顯示，紐森很可能化險為夷，挺過這次罷免危機。

然而在這次罷免案中，共有46名候選人角逐加州州長大位，當中共和黨人就占了24人。然而多數共和黨競選人都企圖撤回加州因應氣候變遷與潔淨能源轉型的激進計畫。

其中被視為紐森最大對手的共和黨保守派候選人埃爾德（Larry Elder）在過去就曾經表示，如果他當選加州州長，將會尋求「終止對石油與天然氣的戰爭」，他一再否認加州野火問題日益嚴重是受到氣候變遷的影響，反之他把此歸咎於森林的管理不善。

另一名共和黨候選人考克斯（John Cox）也主張，加州應該生產更多天然氣，並成為「美西的沙烏地阿拉伯」。他批評氣候變遷政策使得加州開支大幅增加。

由於加州州議會仍由民主黨掌控，因此若有新州長上台，不太可能推翻該州先前通過的重大氣候政策法規。雖然如此，新州長仍可透過行政命令與政府行動來改變加州氣候政策。

加州大學洛杉磯分校環境與可持續性研究院教授鮑德（William Boyd）指出，儘管新州長無法翻轉加州氣候政策，不過卻可減緩、重新導向或甚至改善氣候政策的主要意涵。

經濟規模排行全球第五大的加州，近年來正努力推動部分積極的氣候政策，旨在將能源從傳統的化石燃料轉型到潔淨能源。例如該州政府致力要在2030年前減少碳排放40％、要求電力大廠在2045年所有電力都要來自潔淨能源，以及該年加州所有銷售的卡車都必須是零排放等。

(時報資訊)