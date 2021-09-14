美國眾議院民主黨議員提出多項增稅案來支持龐大預算，除了將企業稅率從21％增至26.5％之外，也會將年收超過5百萬美元的富人稅率提高三個百分點，恐怕再度掀起黨內溫和派及激進派角力。

據內情人士透露，上述增稅提案將由眾議院負責稅收的歲入委員會提出，內容還包括將美國企業海外營利最低稅率從10.5％增至16.5％，並將資本利得最高稅率從23.8％增至28.8％。

儘管眾議院歲入委員會尚未公布增稅提案的細節以及預定生效時間，但消息稱國會助理及稅務遊說團體已在上周末傳閱一份四頁提案大綱。

白宮發言人貝茲（Andrew Bates）稍早表示：「民主黨眾議員正在努力確保美國經濟造福全民而非富人，除了針對中產階級減稅之外，也將透過稅改來避免美國就業機會外流，確保美國富人及大型企業負擔應有的稅務。」

國會日前通過的3.5兆美元預算架構涵蓋醫療保健、教育、氣候變遷等議題。根據上周末在國會傳閱的提案大綱估算，調高富人稅率可望創造1兆美元額外稅收。

若再加上9千億美元額外企業稅收，以及藥品定價政策改革後的7千億美元等其他額外稅收，上述提案總計將為政府帶來2.9兆美元額外稅收。假設美國經濟如期成長再搭配其他稅改，便足以支持3.5兆美元預算。

然而，這項提案要在國會過關的門檻相當高。眾院民主黨議員反對票不能超過三票，而參院民主黨議員必須全數同意才能過關。雖然民主黨議員普遍支持調升企業及富人稅率，但針對資本利得稅及企業海外營利稅卻意見分歧。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）及華納（Mark Warner）反對企業稅率超過25％，而民主黨籍參議院金融委員會主席懷登（Ron Wyden）認為資本利得稅率增幅不夠高。

(時報資訊)