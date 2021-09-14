美股今年來大多頭行情延燒，標普5百指數54度觸及歷史新高，不過隨著指數迭創新高，大盤已浮現過熱警訊，加上通膨與供應鏈瓶頸利空終將衝擊企業獲利，多家華爾街投銀看空短線後市，摩根士丹利認為美股年底前將下修10％～15％，德意志銀行更警告，美股短線可能出現「猛烈的修正」。

美股這波大多頭行情一再令人驚豔，標普5百指數今年以來總共54度觸及歷史新高，寫下1995年以來同期最多次紀錄。

然而，由於本益比同步拉升到歷史高點，愈來愈多華爾街投銀警告美股短線恐出現拉回的風險。

美國銀行上周三發布偏空的研究報告指出，「盤勢發展其實沒有值得雀躍的地方，而且接下來還有什麼利多可以期待？大多數市場看多的因素其實已經都反映在股價上了。」

美銀因此將標普5百指數年終收盤目標水位調降至4,250點，較上周五收盤4,458.58點低了4.7％。 摩根士丹利上周發布研究報告將美股投資評等調降至「減碼」，指股市投資寧可買進歐股與日股，同時建議拉高現金配置，顯見操作心態轉趨保守。

摩根士丹利表示，「可以預期對於我們加碼現金的動作，市場會有許多人紛紛翻白眼，但此一動作是基於我們認為，未來一年現金的投報率會優於美股、政府公債與信用產品。」

花旗上周發布的研究報告，同樣警告美股短線可能拉回的風險，報告特別提及融資融券比過於懸殊，以標普5百指數為例，做多與做空比率達十比一，若大盤跌破4,435點，其中有半數的多單就將面臨虧損。

報告進一步表示，「換句話說，大盤即便小幅拉回，也會觸動多單停損賣壓，進而擴大大盤跌勢。」

德意志銀行首席策略師查德哈（Binky Chadha）則指出，「從各種股價評估標準來看，目前美股水位已處於歷史高檔，隨著這波景氣循環快速地推進，大盤出現猛烈修正的風險也同步上揚。」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意