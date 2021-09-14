在Covid-19疫情期間，英國上市公司改變舉辦股東會（Physical AGMs）方式，改採混合和虛擬股東會（Hybrid and Virtual AGMs）。根據英國財務匯報局（Financial Reporting Council,FRC）調查2020年上半年英國公司舉行股東會之方式，對富時350指數（FTSE 350）公司舉辦股東會之樣本進行分析。統計3月至8月所舉行202次的股東會，有80.7％公司提供會議場所供股東參與，但允許股東將提問以電子方式提交到專門網站或電子郵件網址，並在股東會上進行問答，會後將紀錄完整發布在公司網站。而在舉行公開（實體）會議的公司中，有60％是透過具有即時投票功能（Live Voting Capabilities）的網路會議或視訊來執行。

調查發現，採行混合和虛擬會議可以增加股東的參與度，但前提為公司最好在股東會前，提供充分有效和清楚溝通的服務，並允許股東親自出席會議或以虛擬方式出席以充分參與股東會，以確保股東具有向董事會陳述及進行投票之權利。

第二季為我國上市櫃公司股東會旺季，金管會參考外界利用數位化技術輔助股東會召開之建言，並考量國內股東會制度現況，於6月29日即公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，在視訊輔助部分，透過集保結算所建置之「視訊輔助股東會平台」予8月16日起開放公司召開股東會使用，除提供穩定之連線品質外，亦有股東報到、網路直播、線上提問及投票統計等功能，使股東在疫情期間，除親臨實體股東會現場外，另一種參與股東會之方式。

為完善線上股東會施行，近日經濟部預告《公司法》第172條之二及第356條之八的修正草案，研議公司得在公司章程訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之等規定，以維護股東在疫情期間安全參與會議之權利。主管機關正藉由調整法規與研擬相關配套措施，促進我國股東行動主義。

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(時報資訊)