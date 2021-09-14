蔡總統在2021年世界地球日美國在台協會美國創新中心（AIC）主辦的「世界永續同行—永續 x 創新」活動中，宣布政府將評估及規劃台灣在2050年達到淨零目標的可能路徑。在歐盟通過「歐洲氣候法（European Climate Law）」立下未來10年的氣候政策目標，在2030年前將淨排放量較基準年（1990年水準）降低55％之後，隨之7月提出「碳邊境調整機制」（CBAM），這使「減碳」不再只是倡議或自願行為。

歐盟一直是近年來推動減碳最為積極的地區，從1991年起採取一系列氣候變遷的因應措施，逐步建立諸多的碳排管制外，還在2005年建立全球首個「碳交易機制」。歐盟碳交易市場，透過分配各國政府碳排總量，各國政府再分配碳排放單位許可碳排配額，接著鼓勵碳排單位努力減碳，可將多出碳排額度釋出交易，所交易的標的為減排認證量（Certified Emission Reduction, CER）。歐盟碳交易市場機制提供了碳排放單位減碳的誘因，2020年歐盟碳排放比2005年降低20％，碳排放平均每年減少1.4％。

建立CBAM的主因有二：1. 防止業者為了逃避歐盟地區對於碳排的要求，到非歐盟地區設廠然後出口到歐盟；2. 維護歐盟堅定減少碳排的普世價值，促使參與歐盟市場業者公平競爭，以符合WTO規範。

在機制的設計上，歐盟要求進口商必須先以歐盟碳排價格購買碳憑證 （carbon certificates），如果進口自非歐盟地區提出了已經支付對應的碳排價格，已經支付部份可抵扣進口商的碳排成本。這樣的機制，將使出口到歐盟的產品，如果原本沒有負擔碳排成本，將額外增加碳排成本。簡單說：透過CBAM，將出口到歐盟的國家，連結到歐盟碳排交易市場，將出口國業者的減碳行為內生化。

根據歐盟CBAM的規劃，2023年開始試行，實施的產品標的為鋼鐵、鋁、水泥、肥料及電力等，進口商須申報碳排放量。預計2026年將開始正式實施，進口商須購買碳排放憑證。在先期的跨國溝通中，美、加及日本在全球減碳的趨勢與目標壓力下，也都開始考慮實施CBAM。亦即，台灣的碳排放成本，將影響到產品的出口競爭力，台灣整體環境及出口產品的碳排量與成本，必須要仔細精算。

一般碳排放量分為直接碳排與間接碳排。直接碳排為在製程中產生直接的溫室氣體排放，間接碳排則是外購電力、蒸氣或其它能資源產生間接的溫室氣體排放。

根據行政院環保署國家溫室氣體登錄平台所蒐集的資料，自2015年開始登錄起，電力部門排碳比重都在50％以上，接著是鋼鐵，比重在13～14％左右，再來是煉油、石化及水泥，比重在3～11％，其後則是半導體、光電等產業。值得注意的是電力部門排碳量佔台灣整體的比重。根據能源局的統計，能源部門的排碳達到7成，工業及運輸部門則分別在12～13％。

CBAM將自2026年開始實施，國際間對減碳的期中檢視多設定在2030年，例如歐盟即設定在2030年達成相較1990年基準減碳55％為目標。對台灣而言，必須要先面對2026年的CBAM，接著才是2030年，以至於2050年的目標。當然，如果做有效政策的規劃與落實，這一系列目標的達成，應具有前後一貫性。

不過，按台灣當前的能源政策為「減煤、增氣、展綠、非核」，同時考量到電力供應的穩定性，高碳排的燃煤及天然氣發電還是得維持相當高的比重。這樣的限制，將會影響到台灣業者的「間接碳排量」高居不下，同時也將在未來影響到台灣經濟所仰賴的出口競爭力。

CBAM的出現，將影響到台灣2030年減碳成效期中成績，同時也會影響到台灣產業的出口競爭力。所以，在淨零的目標下，除了須建立台灣各部門減碳的路徑，積極協助業者降低「碳排放」衡量與認證成本，積極推廣減碳典範作法與投資、加速「減碳」支援服務業的發展，及金融機構重視ESG之外，可能更需要為幾個高碳排產業，特別是能源部門，導入碳回收技術及建立碳回收憑證，以降低「間接碳排」對台灣出口競爭力的負面影響。

(時報資訊)