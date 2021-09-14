中共中央習近平近日提出的「共同富裕」引起不少關注。「金融大鱷」索羅斯更特別為文批評：「北京當局摧毀『下金蛋的鵝』」。

誠然，這是中共自完成「小康社會」後，開始的下一階段社會改革。有人認為它是「類文革」，但也有人認為這有其改革的深意，不能全面否定。然，「共同富裕」這個名詞確實是鄧小平提出的。

當年，鄧小平曾說：「讓一部分人先富起來」，現今看來，這政策也的確成功，但它在中國也造就出不少企業大鱷，現今看來，中共是要邁開大步，向鄧小平的「消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕」目標邁進。

皮凱提 （Thomas Piketty） 的《21世紀資本論》中，對於資本主義下出現的財富集中情形已提出不少警示，而任何改革的目的，不也就是「共同富裕」嗎？更有甚者，我政府也曾提出「三民主義『均富』社會」的理念，及《禮運大同篇》中所述的「大同社會」，亦何異於「均富的社會」？

其實，就資本主義市場經濟的美國來說，其1890年的休曼法 （ Sherman Antitrust Act ）是美國也是世界上第一部反托拉斯法，迄今仍是有效的法令。該法的第二條中明訂：「任何人壟斷或意圖壟斷，或與他人聯合，共謀壟斷州際間或與外國間的商業和貿易，將構成重罪。如果參與人是公司，將處以不超過1千萬美元之罰鍰，如果參與的人是個人，將處以不超過35萬美元之罰鍰，或三年以下監禁，也可由法院酌情，並用處分。」

美國歷史上第一位大力執行休曼法的總統，就是共和黨的老羅斯福總統 （Theodore Roosevelt，1858-1919），他在1901年上任後，旋即開始大力執行休曼法，打擊當時美國的金融及工業界的托拉斯 （trust），而贏得美國老百姓的愛戴，他八年任滿後的繼任者，仍是打著反壟斷的旗幟而再度執政，由此可見其受美國民眾歡迎的程度。此一政策後來也為美國民主黨所接受，直到第一次世界大戰後才稍歇。

美國最高法院在1903把富可敵國的北方證券公司分解；另貝爾電話公司於1982年與法院達成和解，「自願性地」自我拆解成7個獨立公司，都是市場經濟下，反托拉與市場校正下的經典。

另在二戰期間，美國為支持戰費，將個人所得稅大幅拉高，於1944～1951期間，個人邊際稅率高達91％。惟戰後，隨之而來的東西方冷戰，美國為避免貧富差距擴大，形成共產主義孳長的溫床，更於1952～53年時，將邊際稅率升至92％。於1954～1963年期間略下降至91％。以1960年為例，此一最高邊際稅率是適用於當年年收入達20萬美元的個人，或是夫妻年收入達40萬美元的美國家庭，而此金額，約相當於今日年收入達150萬美元的個人或300萬美元的美國家庭。

自1964年之後至1980年間，美國的最高的邊際稅率已降至70％、1990年時更降至28％、2000年為39.6％、2010年為35.0％，2020年為37.0％。這也印證了鄧小平南巡時所言：「計劃經濟不等於社會主義，資本主義也有計劃」的名言。

具體而言，美國稅率的變化與美國執法機關打壟斷的力度，也是隨著時局的變化而變化，而從美國所得稅高低的變化及反壟斷執行上的力度可以看出，美國所得分配正在迅速的惡化中。事實上，現今美國也可能是全世界所得不均最嚴重的國家。反觀現今中共高舉「共同富裕」的大旗，是與資本主義下的美國，在意識形態上頗有劃清界線的味道。

由目前的政策來看，中共現今打壟斷，他的力道，較諸當年美國長期的70％至92％高稅率，是完全不可同日而語。當年美國長期的超高所得稅率，並沒把美國經濟毀掉，這是因廣大的勞動階級仍在努力工作，而中產階級及「獨角獸」們仍勇於創新。故現今華爾街金融大鱷索羅斯的「警語」，當可一笑置之。

(時報資訊)