對於經濟部貿調會就印度、越南、馬來西亞及印尼陶瓷面磚反傾銷案，13日最後認定產業損害成立；台灣陶瓷公會表示，涉案國長期低價傾銷，國內瓷磚廠實在是已經忍無可忍、無計可施，才在去年提出本案捍衛自己的權利，國內廠商提出反傾銷的初衷是因受到傾害的影響無法存活，影響產業發展以及陶瓷產業就業人口的就業權。

公會呼籲，一定要對涉案國傾銷貨物課徵合理反傾銷稅，才能終止涉案國傾銷進口的不公平競爭，讓國內的陶瓷面磚產業，可以在台灣永續經營。

台灣陶瓷公會表示，低價傾銷造成損害已成事實，實是不爭的道理，沒有課徵臨時反傾銷稅，確實已經給國內產業造成更嚴重的損害，但涉案國大量傾銷至我國，破壞國內市場價格與秩序，才是國內陶瓷面磚所面對的嚴重受損。

陶瓷面磚產業近年因涉案進口品的低價傾銷，使國內售價大跌，國內各會員廠紛紛被迫停窯、減產，截至今年8月，停窯率達42.02％，整個產業已因這四國不公平競爭，產業將近消失，也危害到1萬餘名從業人員之生計 。

公會強調，瓷磚是目前國內最重要的表面建材、占有80％以上，具有耐用、好保養的特性，好的瓷磚正常使用可高達數十年的壽命，消費者只憑目視不容易分辨好壞，要有政府的認證及儀器的檢測才知道瓷磚的品質。國內業者製造的瓷磚都是具MIT的品質水準，品質絕對優於涉案國的瓷磚。

公會表示，國產瓷磚也一定符合CNS規範及環保標章建材，甚至擁有再生綠建材等，不管在產品安全性及環保上，都是最高品質，不容涉案國瓷磚低價傾銷，侵蝕破壞。

(時報資訊)