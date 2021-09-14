歷經一年半的泰豐經營權之爭可望休戰、提前落幕，南港名譽董事長林學圃與泰豐董事長馬述健達成共治協議，在10月15日舉行的泰豐股臨會的董事全面改選上，由南港輪胎提名6席（4席普通董事、2席獨立董事）、 泰豐輪胎提名3席（2席普通董事、1席獨立董事）。

林學圃、馬述健從相互對薄公堂到達成共治協議，是「因委託書大王」張永祥的斡旋，為了公司穩定經營，達成共識。

13日是泰豐股臨會董事改選，南港、泰豐雙方董事提名名單最後一天截止日前，雙方已依照約定將提名董事名單送公司審核，泰豐、南港雙方提名董事名單，將在審核完畢後對外公告。據了解，10月15日的股臨會的董事改選會將會相當平和，在平靜中落幕。

至於引起經營權之爭的中壢廠土地資產開發一事， 據了解，雙方也有共識，將會交由新任董事會決定未來方向。

泰豐經營權之爭是從2020年4月，南港第一次公告，以3.09億元，取得泰豐5.47％股權後掀起，其間歷經泰豐提出私募增資、處分中壢廠等動作反制南港等市場派的持股增加；南港也出招反制，提出解任公司派三席獨董、提告泰豐董座、背信等法律動作。

到最後，南港聯合市場派取得超過五成的股權，在泰豐今年的股東會上，成功透過表決解任泰豐提名的三席獨董，並擋下由公司派所提的現增案與私募案，在經營權大戰中取得首勝。

雖然南港取得首勝，不過，考量泰豐未來公司的永續經營、未來產業合作，以及中壢廠順利開發，南港、泰豐因此達成共治協議。

不過，市場認為，雖然雙方達成共治協議，泰豐在股臨會改選之後，南港在未來的董事會中占有4席董事、2席獨董，席次實已過半，將實質在董事會占多數，具有主導權。

(時報資訊)

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