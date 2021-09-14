經濟部貿易調查委員會13日召開委員會議，會中針對陶瓷公會提出產業損害最後調查結果進行審議，最終認定自印度、越南、馬來西亞及印尼等四國產製進口陶瓷面磚之傾銷，對國內產業確已造成實質損害，結果將通知財政部，並由財政部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

財政部關務署表示，依照後最反傾銷調查結果，雙印及越馬等國陶瓷面磚業者確實有傾銷行為，財政部在未來十天內會將財經兩部最後調查結果送交關稅稅率審議小組定奪課稅與否，惟目前尚未確定。

官員透露，依過往經驗，若財經兩部同時認定有傾銷與損害國內產業情況，我國有很高機率會針對進口涉案貨品課徵「反傾銷稅」，但若有其他重大國家政策考量，也不排除免課反傾銷稅的可能性。

一旦我國確定對雙印及越馬四國陶瓷面磚業者課徵反傾銷稅，關務署指出，我國將依反傾銷調查傾銷差率課徵稅率，估計印度業者適用稅率為0％～20.07％、越南為0％～19.41％、馬來西亞為7.78％、印尼為16.83％。

貿調會委員會13日由經濟部次長陳正祺主持，討論台灣陶瓷公會及冠軍建材等3家公司申請對自雙印、越、馬產製進口陶瓷面磚課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案。

貿調會指出，調查資料涵蓋期間，雙印及越馬等國傾銷貨物進口量逐年增加，至2021年第1季較2020年同期增加幅度高達61.3％；其進口市場占有率約在6至7成，為我國主要進口來源。

這些國家傾銷貨物市場占有率自2016年的25.9％增加至110年第1季的38.2％；相對之下，國產品卻從58％下降至44.3％。2017年至2019年涉案傾銷貨物持續以12％、6.1％、3.4％幅度降價，其進口量因此於2018年及2019年以逾8％成長率增加。

受涉案傾銷貨物減價壓力下，國內產業營運狀況持續惡化。至2020年國內產業因國內需求增加而使內銷量增加，加上生產用之燃料天然氣價格下降等因素，國內產業獲利雖有改善，但仍未恢復至2016年未受傾銷損害的水準。

今年第1季涉案國傾銷貨物再降價，且進口量大幅增加，導致國產品持續流失市占率，產能利用率大幅降低，存貨大幅增加，投資報酬率僅剩1％，顯見涉案傾銷貨物對國內產業造成顯著不利影響。

(時報資訊)