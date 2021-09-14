近年來太陽光電設置量增加快速，未來幾年離岸風電將大量併網，為因應再生能源大量併網後影響供電穩定，台電將在通宵電廠舊廠區興建五部中型快速起停的燃氣機組，同時也將打造590MW儲能與輔助系統，確保未來供電穩定，合計經費近1,500億元。

根據台電規劃，將在通霄電廠原址新設五部各660MW的燃氣複循環機組，這些中小型機組具有快速起停的能力，面對再生能源間歇性或不穩定特性，需要備有快速起停對應的機組來搭配，才能因應各種突發狀況調度。台電解釋，以往做為基載電廠的燃煤基組，由於升、降載需要時間，常常還沒升載到滿載時，用電需求就已減少，因此快速起停的燃氣機組，對應再生能源才是良好的配套措施。

為解決未來太陽光電無法發電時，需要快速啟動替代發電機組，通霄電廠第二期更新改建計畫，預計投入1,344.73億元，興建五部各660MW（66萬瓩）的燃氣複循環機組，另外興建160MW的儲能系統與輔助服務，經費約123.21億元，合計共約1,467.94億元。

台電調度處長吳進忠指出，由於未來太陽光電的設置量會逐年增加，每日從早上7點開始就開始發電，到中午12點至1點會達到最尖峰，下午3點開始會大幅快速下降，為了配合綠電優先政策，因此其他機組必須要在白天降載，到了光電下降後，傳統機組下午再逐步升載，夜晚第二尖峰（次尖峰）時，才能補足供電缺口。

值得注意的是，因應再生能源不穩定特性，台電規畫2025年累計要完成590MW的輔助供應系統，包含自建160MW的儲能設備及輔助服務430MW，在2022（明）年先達到102MW，包含自建38MW儲能及輔助服務64MW。

(時報資訊)