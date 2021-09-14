內政部統計顯示，2020年下半年全國低度用電住宅數量為88萬2,634宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.96％，為自2009年有統計以來首度降至10％以下，顯示住宅使用率有所提升。

2020年下半年全國房屋稅籍住宅總量為886.5萬宅，其中低度用電戶數為88萬2,634宅。低度用電住宅比例最高的是2009年的11.49％，2020年下半年則降為9.96％，較上半年下降0.09個百分點，也是這項統計11年來，首度降到10％以下。

在各地區方面，2020年下半年低度用電戶數最多的是新北市的13萬1,300宅，其次為高雄市10萬8,316宅、台中市9萬3,291宅。低度用電住宅比例最高的是金門縣18.13％，宜蘭縣16.29％及台東縣15.02％。另外，新建餘屋（待售）住宅係指「住宅市場上，私法人興建與完成第一次登記之後，首次進入市場有銷售可能而未售出的住宅，且為低度使用（用電）住宅的一部分。在待售新建餘屋住宅部分，2020年第四季全國住宅類建築物使用執照核發2萬9,113宅，住宅供給量有所增加，是2016年第一季以來新高，但同期全國新建餘屋住宅數量有6萬9,581宅，已連續四季減少，是2016年第三季以來新低，顯示住宅類房屋使用率較前幾年提高。

而待售新建餘屋住宅數量最高的是新北市1萬4,474宅、台中市9,618宅、桃園市8,841宅、高雄市8,259宅、台南市5,310宅、台北市4,226宅；與2020年第三季比較，僅台中市數量增加，其餘五都的數量都有所減少。

針對低度使用住宅調查，內政部自2009年開始，取低度用電量來進行統計，以每戶使用冰箱和電視的每個月用電量60度為基礎，將平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅。原先為每年統計一次，2020年起改為每半年統計一次，以利更快掌握住宅使用狀況。

(時報資訊)