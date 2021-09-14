勞動部每年依規定在第三季召開基本工資審議委員會，今年受到疫情影響，日期一度難產。據了解，勞動部近期正在跟各審議委員徵詢開會時間，目前敲定於10月第一周召開，但詳細日期仍待敲定。

依規定基本工資審議委員會由勞資政學四方組成，每年召開一次，原則上在每年第三季舉行。但勞動部官員表示，今年受到本土COVID-19疫情衝擊，才破例延至第四季，也就是10月才召開基本工資審議委員會。

至於明年基本工資漲不漲？官員強調，基本工資是否調漲是由審議委員會審慎研議。不過，日前行政院長蘇貞昌一再表示，經濟成長率是11年新高，成果要讓國人共享，五倍券就是一種做法，希望基本工資審議會有好的結果。不過，2021年疫情狀況特殊，若調漲基本工資，是否會對小店家再次造成影響，他也要求經濟部做好相關配套規劃，據了解，針對薪資補貼也是方式之一。

經長王美花曾說，「主計總處預估今年GDP成長率是5.88％，GDP成長這麼高，基本工資說不能調，恐怕很難，製造業這麼好的表現，也是應該要調。」勞長許銘春也說，今年產業景氣差異大、狀況特別，但經濟成長率上修至5.88％，經濟果實應要跟勞工分享，且去年基本工資僅小幅微調，勞工去年已共體時艱，今年期盼往正向走。

往年都是8月中旬召開基本工資審議委員會，但官員指出，疫情在8月時仍未趨緩，依照中央流行疫情指揮中心的防疫規定，室內僅能50人，否則就得額外申請，但基本工資審議委員會委員就有21位，還要加上幕僚，以及採訪記者，一定會超過50人上限。

隨著本土疫情受到控制，指揮中心目前防疫規定為室內80人上限，官員說，過去這段時間一直在徵詢勞資雙方委員的出席時間，目前委員表達能出席時間落在10月上旬、國慶連假之前，但切確的日期還要再協商。

(時報資訊)