主計總處13日公布7月受僱人員調查報告，隨著疫情趨緩，7月受僱人數月增4.4萬人，為5月以來首度止跌回升，住宿餐飲、批發零售、藝術及休閒娛樂等「內需型服務業」的受僱人數皆明顯回升，研判8月將持續改善。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，由於防疫三級警戒於7月中旬微解封，下旬降至二級，相關商業活動陸續恢復，因此受僱人數由前一個月的802.1萬人升至806.5萬人，月增4.4萬人。

她表示，其中住宿餐飲業、批發零售業等「內需服務業」分別比前一個月增加1.2萬人、7千人，製造業也月增1.5萬人，這些數據反映隨著疫情趨緩，勞動市場已逐漸改善。除此以外，7月工時也明顯成長，住宿餐飲業、批發零售業、藝術休閒娛樂業分別較上月增加6.4小時、10.3小時、23.3小時。另外，薪資也明顯成長，住宿餐飲、零售業、藝術休閒娛樂這三個行業的經常性薪資月增3.75％、2.54％、2.21％。

陳惠欣表示，這些內需型服務業在過去幾個月受創最深，因此回升也較大，例如藝術及休閒娛樂業所屬的畫廊、遊樂場所、運動場館在三級警戒是不開放的，隨著管制措施調降，相關活動恢復，因此出現比較大的增幅。

至於總薪資（經常性薪資、加上非經常性薪資）的部分，主計總處指出，電子零組件業、電力及燃氣業、運輸及倉儲業由於適逢7月部分廠商發放績效獎金及紅利，因此總薪資較前一個月分別大增80.29％、45.39％、31.25％。

陳惠欣表示，從月增率觀察，7月勞動市場相關數據已止跌回升，但如果用年增率來看，受僱人數年減4.2萬人，總工時年減8.7小時，顯示今年5月以來的疫情對勞動市場的影響還在。

展望8月，陳惠欣表示，8月相關管制措施持續鬆綁，加以適逢暑期活動旺季，估計餐飲住宿業、藝術及休閒娛樂服務業等內需型服務業的受僱人數、工時及薪資都可望持續改善。

(時報資訊)