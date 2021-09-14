產險業者統計，前八月產險簽單保費1,393億元，較去年同期增加了133億元，業績及成長率都創同期史上新高。產險業者表示，分析成長原因，除了車險投保穩定成長，防疫保單、疫苗險大熱賣，更是產險業簽單保費呈現持續成長的主因。

各產險之中，台產、南山產、富邦產、和泰產及國泰產等多家公司的成長率都較高於市場平均。

其中台產因防疫保單熱銷，前八月累計簽單保費是64億餘元，較去年同期的44億元，成長率逾47％，居產險業之冠。

南山產險前八月簽單保費46億元，也較去年同期成長逾三成，該公司企業防疫險熱賣，也使南山產險企業險前八月比去年同期增加近8億元，是該公司業績成長率大提升的主因。

富邦產險累計前八月簽單保費收入354.4億元，成長14.3％，同樣是近年罕見的高成長率。富邦產險表示，8月簽單保費在個人保險及企業保險皆有雙位數成長，帶動整體保費成長逾25％，其中又以健康傷害險成長86.6％及工程險成長125.9％最亮眼，同時車險及個人綜合火險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過9％。

國泰產險前八月簽單保費達166億元，年成長12％。其中，健康傷害險成長44％，車險成長8％。

國泰產險表示，自5月台灣疫情爆發以來，因應疫情適時推出符合民眾需求的防疫商品與疫苗險，加上，該公司持續推廣車險。

加上產險近年積極投入數位轉型、數位創新等推動，使行銷與客戶服務可透過線上進行，都有助於業績增長。

(時報資訊)