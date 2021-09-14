壽險史上最長的超低利率環境。據透露，保險局13日聽取保發中心對2022年壽險責任準備金預定利率建議案，初步拍板明年利率不動，即新台幣保單責準利率維持0～1.5％，從2020年7月1日到明年至少6月30日，將會是壽險史上最長期間的「最低新台幣保單利率」。

若美國聯準會（Fed）年底前升息，或市場有較大變化，帶動公債主流券利率大反彈，就會牽動保單利率，但壽險業者估計，即便如此，最快應是2022年7月1日保單利率才會反應升息。

影響所及，就是2022年新台幣保單依舊很難賣，傳統保單主流商品依舊會是美元利變保單，若資本市場仍維持多頭，則投資型保單也依舊是銷售台柱，但是壽險公司資產成長速度就會相對放緩。

金管會最近一次調整保單責準利率即是2020年上半年，由當年7月1日起適用，繳費六年以上、保單存續期間20年以上的新台幣保單責準利率可達1.5％，是最高利率，但若躉繳、保單期間只有六年，則利率降到零，也是台灣近60年壽險史上首次出現保單責準利率為零，壽險業者反應，就是幾乎設計不出可賣的躉繳六年期儲蓄險保單。

若是美元保單，責準利率則由0.25～1.75％，即比新台幣保單高出1碼，澳幣保單與美元保單利率區間相同；人民幣保單則沒有開放繳費期低於三年的保單，因此利率區間為0.75～1.75％；歐元保單是最低的，最高利率只到1％，因此台灣也沒有推出歐元保單。

保單責任準備金利率是壽險公司收取保費後，要提存準備金的依據，利率愈低、壽險公司要提存的金額愈高，保單的保費收取是依據保單利率，大部分的保單利率都會低於或頂多等於責任準備金利率，所以當新台幣保單責準利率最高是1.5％時，大部分保單預定利率都會在1～1.25％左右，對保戶而言，就會比保單利率2％時貴。

所以對保戶來說，從2019年7月1日開始，是新台幣保單史上最貴時期，要持續到2022年的上半年。

(時報資訊)