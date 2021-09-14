三方夾擊，新台幣保單陷困境。壽險史上最長期間的超低利率，加上新台幣對美元升值，還有資本市場多頭行情吸金，讓新台幣計價傳統保單前七月只銷售864億元，占整體傳統保單34％，此情況應會持續、今年全年可能銷售不到2千億元，將創史上最低金額及占率。

新台幣傳統保單含固定利率壽險、利變壽險、利變年金，以及只有新台幣計價的傷害險與健康險等，過去曾一年銷售8,655億元，但近兩年因為新台幣保單利率創史上新低，固定利率保單幾乎賣不動，前七月新台幣固定利率壽險保單新契約保費估計約55億多元，新台幣利變保單也因宣告利率低、大概只有500億元出頭。

若加上傷害險約64億元、健康險約244億元，等於國人前七月用新台幣投保的傳統保單僅864億元，占前七月新契約保費的近14.5％；但若加上新台幣投保的投資型保單約1,755億元，則占率可拉高到43.8％。這也可看出從2020年開始，用外幣投保已是主流，都占新契約的一半以上。

國人愛用保單儲蓄，如過去熱賣的利變年金、六年期儲蓄險、6～10年解約保本保息的終身壽險、利變壽險等，但因為新台幣保單責任準備金利率已降到0～1.5％，固定利率儲蓄型保單幾乎沒有賣點，設計出來會「太貴」，且保戶擔心自己買在利率「谷底」，短期內若會升息，則解約將損及本金、繼續持有可能又不划算，所以壽險公司改推利變型商品因應，訴求宣告利率會反應升息的利得，以增值回饋金方式還給保戶。

但新台幣保單還是因為利率太低、國內公債利率亦低，所以宣告利率頂多2％，大部分在1.4～1.7％之間，反觀美元利變保單宣告利率都在2.9～3.3％之間，「賣相」明顯比新台幣好，因此新台幣利變保單與美元利變保單前七月銷售量約為1：3。加上新台幣兌美元匯率今年強勢升值，國人更樂意拿新台幣兌換美元後再投保，以期利差、匯差兩頭賺；同時，投資型保單因資本市場持續多頭，亦大量吸金，讓新台幣傳統保單更乏人問津，恐出現史上新低銷量。

(時報資訊)