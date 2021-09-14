中秋連假將至，節慶變盤說不脛而走，又迎美國聯準會（Fed）利率決策會議在內等多項重磅事件，買盤縮手觀望，台股成交值13日僅有2,607億元，創今年第三低，買賣當沖金額達2,139億元，也創9月來新低。法人認為，中秋節前夕內資中實戶著墨不多，短線區間震盪機會居大。

台股以盤代跌等待反攻訊號，兆豐國際投顧研究部協理黃國偉指出，大盤自16,248點觸底反彈過程，融資餘額並未同步增加，內資操作轉趨保守，不太可能在中秋長假前翻多，外資作為驅動本波反彈的主要力量，也因中秋與聯準會貨幣政策關係，上周起逐步量縮。

台股窒息量也讓多空難以發揮拳腳，大盤13日小跌28點，收在17,446點，當沖交易戶數與金額雙雙下滑，僅有2,139億元，占比41.01％，然融資則小增3.88億元、融資餘額達2,646.54億元。

指標股台積電16日將面臨調高季配息至2.75元後首度除息，預計將影響大盤23.13點，過去8次季季配平均花5.63天達成填息，法人指出，台積電股價高達600元，填息2.75元難度不高，對於盤面影響的指標意義大於實質意義，但因課稅問題，高資產投資人或將選擇棄息機率較高。

對比半導體類股13日跌多漲少，金融與傳產類股則扮演撐盤角色，富邦媒與中鋼則各自率領貿易百貨與鋼鐵族群成為多頭匯聚地，類股漲幅高居前兩名；同時，富邦金13日也大漲近半根漲停板，國泰金順利完成填息，金融指數漲幅1.18％。

另外國際股市本周還有蘋果發布會與美股四巫日等兩股力量拉扯。統計2008年起，每逢四巫日美股跌多漲少，但細觀各月份差距仍大，其中又以9月份上漲機率最高，更是美股三大指數在過去13年間唯一平均漲幅皆能維持正數的季度。

黃國偉指出，中秋後利空出盡，內資疑慮淡化、投信搶拚績效，個股或有異軍突起的機會，10月後回歸基本面角度，屆時或將是今年多頭最後的發力點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，除晶圓代工受惠漲價，一枝獨秀，其他電子如IC設計無法完全轉嫁，下游終端NB、TV、手機需求轉弱，市場追價買氣陷入觀望，加上本波反彈過程成交量一直放不出來，再上漲空間有限。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意