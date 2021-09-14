電子股高峰期已過？電子產業的缺料、重複下單及拉貨放緩的雜音未除，上市電子指數重挫0.95％，金融股則急起直追，上市金融保險指數收1,622.28點、上漲1.18％，刷新1997年11月7日來高點，法人指出，多方資金為了力守台股季線，市場資金大搬風，轉進傳產股及金融股布局。

統計近兩個交易日三大法人買超及13日持續偏多的個股有中鋼、新光金、開發金、台泥、國泰金、華南金、燁輝、中工、彰源、大國鋼、永豐金、中纖、東和鋼鐵、榮剛、允強等個股。

千金股祥碩8月合併營收為5.67億元，年減16.15％，月減14.11％，營運意外呈現「雙減」的利空拖累祥碩股價鎖住跌停，跌破5日、10線，成為拖累電子類股走勢的指標。同為USB4.0族群的創惟、威鋒電子股價紛紛重挫，再加上IC設計近期利多不斷，如晶圓代工漲價，難完全轉嫁給客戶、客戶拉貨趨緩、缺料、重複下單等疑慮，拖累台股電子股近期股價表現，上市電子指數13日下挫0.95％，收在825.37點，日K終止連二紅，跌破5日、10日線。

台新投顧副總黃文清表示，從外資在台指期布局上研判，外資持續偏多，但電子雜音頗多，近期資金遂從電子股撤出，轉進具有利多題材支撐且籌碼面優勢的鋼鐵、金融、水泥等傳產族群，尤其富邦金大漲4.90％的超強走勢，讓台股13日守穩季線。

統一期貨投顧部專業協理廖恩平表示，台股量能持續急凍，沒有補量，創高實力不足，但考量政府護盤心態積極及電子股位階都偏高且有雜音，認同度不高，資金近期點火傳產股及金融股，再度成功讓台股13日穩住季線，惟仍不排除往回打第三隻腳，但廖恩平強調，基於2022年經濟復甦，若台股出現連續性黑K棒，建議投資人找機會布局多單。

黃文清表示，三大法人近期大買中鋼，日K已連三紅，多方氣勢強勁，不論股價位階、產業正面訊息，均讓法人安心布局。

黃文清看好鋼市多頭循環至2022年上半年，獲利高檔將成常態，中鋼高殖利率題材將提供下檔支撐。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意