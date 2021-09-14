越南疫情嚴峻，重創河靜鋼11月內銷盤價，熱軋每公噸逆勢調降35美元、低碳線材每公噸降20美元，為連續三個月降價；對此，中鋼董事長翁朝棟表示，河靜鋼主要受到疫情和印度低價鋼材擾市的雙重影響，與中鋼的市場環境完全不同，中鋼10月和第四季內銷盤價走勢，不致受到影響。

翁朝棟指出，河靜鋼這次調降熱軋和低碳線材價格，一方面是越南疫情仍然嚴峻，導致內銷市場深受影響，另一方面受到印度低價熱軋擾市影響，價格滑落，需求也向後遞延，不像中鋼目前內外銷市場需求還在，且市場環境也不同，因此10月和第四季盤價走勢不致受到影響，仍維持穩健向上的局面。

河靜鋼表示，目前越南疫情仍處嚴峻階段，不少鋼鐵用戶受疫情影響而減產、甚至停工，以致內需明顯縮減，加上最近下游主力客戶加工後產品外銷的競爭狀況，益趨激烈，且低價進口料源也持續擾市中，導致河靜鋼必須面對一些銷售課題。

為此，河靜鋼經審慎的市況評估，並考量下游客戶目前營運狀況後，該鋼廠決定，新的內銷盤價，熱軋每公噸調降35美元，低碳盤元產品每公噸調降20美元，交期基本落於10～11月間。河靜鋼盤價連降三個月後，累計熱軋每公噸下調110美元，線材每公噸則降100美元。

中鋼業務副總劉敏雄認為，中鋼月盤穩健、季盤補漲，不同產品有不同對策，且這次整體盤勢，既反應現實環境，又預留下一季空間，不像越南河靜，有其國內疫情延燒及進口貨衝擊的議題，並不會影響中鋼這次盤價。

中鋼預計15日開出10月和第四季內銷盤價，目前整個盤價走勢，仍朝平高盤方向挺進，不受河靜鋼跌價影響。

(時報資訊)

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