大陸寶鋼10月盤價連四個月開平盤，台灣鋼鐵股龍頭中鋼即將開出10月內銷盤價及第四季月盤，市場預期中鋼盤價開漲機率大，包括中鴻、大成鋼等16檔鋼鐵股13日量價齊揚，撐起台股半邊天。

鐵礦砂價格近期一路走跌，但鋼價卻未隨之下跌，使中鋼今年獲利挑戰新高，股價也站上近二個月以來新高，攻上40元大關，並帶動同集團股中鋼構股價攻上漲停板價77.4元，鋼鐵族群成為台股多方買盤拉抬族群之一。

寶鋼上半年盤價幾乎是逐月調升，第三季進入淡季，加上後疫市場復甦力道不如預期，寶鋼身為中國大陸指標鋼廠，貫徹「保供穩價」的政策，10月盤價續開平盤，以因應市況，7～10月盤價已一連四個月持平。

業界人士認為，寶鋼的盤價「看跌不跌」，顯示看好第四季旺季效應，因此，10月開出平盤，有助穩定當前亞洲鋼市亂流，醞釀後市多頭氣氛。

中鋼9月內銷盤價已提前開漲，為第四季旺季暖身，基於市場供給限縮、需求穩健，以及原物料價格居高等因素，市場預期，中鋼第四季續開漲盤機率大。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，中國政府為抑制鋼價、實施打壓黑色金屬政策，以致於鐵礦砂及煤價皆呈現下滑，市場擔心鋼價滑落，但寶鋼並未下調10月鋼價，有助於鋼價穩定。

此外，鋼市有季節性因素，上半年通常市況較淡，第三季至第四季逐漸加溫，一直持續到雪季，11月工廠會因寒冬停工，加上大陸有北京冬奧限產因素，在總量不變之下，目前各大鋼廠處於趕工階段，以因應旺季需求，因此，中鋼才說看不到第四季有下跌空間。

蔡明翰指出，近來資金在電子及非電族群之間輪動，電子股一出現股價拉回，資金馬上轉向非電族群，非電族群因非盤面主角，上漲應屬資金翹翹板效應。

本周面臨中秋節長假，將影響投資人追價意願，他預期在中秋節前指數恐呈現整理，類股小漲小跌，非電族群上漲之因，資金效應大於基本面效應，操作上建議宜短打。

摩爾投顧分析師張志誠指出，大陸官方對鋼鐵業祭出限產令，全球都在拼減少碳排放的目標，鋼鐵業正好是碳排放的主要產業之一，為了減碳並在2050年達到碳中和，鋼鐵業的生產成本必然提高，導致高鋼價時代的來臨。

鋼價居高不下，支撐鋼鐵股走強，跟中鋼一樣，站上季線且月營收保持成長的鋼鐵股，還有運錩、燁興、春源、建錩、有益、榮剛、大國鋼等，他建議，一旦股價有回檔出現機會時，可以多加注意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意