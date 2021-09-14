針對全球「晶片荒」問題，大陸工信部13日表示，全球積體電路製造產能緊張，已使各行各業都出現「晶片荒」，對全球產業發展造成衝擊。工信部評估，晶片供應鏈緊張仍將延續一段時間，大陸將積極加快晶片製造企業供應能力，並呼籲加大國際合作，穩定供應管道。

工信部總工程師田玉龍13日在國新辦記者會上表示，全球「晶片荒」一是因為全球疫情爆發，使得製造企業普遍放緩產能擴充計畫，造成產能供應和需求間的錯配，二是疫情持續不斷反覆，一些國家和地區停止部分晶片生產線，造成產量減產。

田玉龍表示，將加強對車用晶片製造供應能力的監測，針對性地解決現在汽車企業存在的短缺問題，並積極扶持晶片製造企業加快提升供應能力，加快替代方案投入運行使用。

田玉龍同時呼籲，晶片是全球化的產業鏈，要想維護好供應鏈暢通，就要加大國際合作。

進入2021年後，晶片短缺已成為汽車業最頭痛的問題，不少車企都因晶片缺貨而出現停產的現象。AutoForecast Solutions報告預計，晶片短缺將導致2021年全球汽車減產810.7萬輛，其中中國車企將減產166.6萬輛，占比20.55％。

產能不足進一步影響汽車銷售，中汽協數據顯示，中國8月汽車銷量年減17.8％，是連續第4個月較上年同期增速下滑，降幅較7月擴大5.9個百分點。中汽協副秘書長陳士華日前指出，海外疫情導致的晶片供應短缺問題依舊存在，初步預判全年的汽車市場或將弱於預期。

除汽車業深受影響，中國信息通信研究院院長余曉暉日前指出，2021年上半年，全球「晶片荒」也導致手機晶片的供貨週期從3個月延長到12個月。他分析主要原因是，新的數位終端對晶片的需求出現大幅增長，其中，智慧汽車MCU需求量是傳統汽車的4倍以上，5G手機對射頻前端器件的需求量也增加超過五成。

(時報資訊)